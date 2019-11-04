桂林航空就女网红进入驾驶舱一事发声明：涉事机长终身停飞

IT之家11月4日消息 11月3日晚间，微博认证为“知名航空博主”的网友“确认信号”发布微博表示有无关旅客在商业航班中进入驾驶舱并在驾驶座就座并发布了相关图片。图片显示一位着非航空制服、未带任何证件的年轻女性，在飞机驾驶舱中单手做“V”型手势拍照。有网友指出涉事航班疑来自桂林航空，就在刚刚，桂林航空工作人员回应国内媒体称公司目前已启动了内部调查核实程序。

刚刚，桂林航空就此事发布声明。以下为声明全文：

桂林航空在11月3日接到网友举报关于“一名乘客进入飞机驾驶舱”一事，我们对此高度重视，随即成立调查小组并启动内部调查程序。经核实，该事件发生于2019年1月4日桂林航空GT1011桂林-扬州航班。

桂林航空时刻将旅客安全放在首要位置，我们对于任何有可能威胁航空安全的不当且不专业的行为均坚持“零容忍”。根据中国民用航空局及桂林航空的相关管理规定，针对机长违反民航规章让无关人员进入驾驶舱的行为，桂林航空决定对当事机长处以终身停飞的处罚，对于涉事的其他机组成员处以无限期停飞并接受公司进一步调查。

针对此次事件，桂林航空将深刻反思、认真改进，严格遵守中国民用航空局的各项规章制度，做好内部整改，切实增强全体人员的安全责任意识及规章意识，加强树立严谨的安全运行工作作风，杜绝类似事件的再次发生。

桂林航空感谢社会各界一直以来的关注与支持，也愿意继续接受社会各界的广泛监督。