小米官方详谈MIX Alpha 5G环绕屏工业和交互设计

9月24日的发布会，5G环绕屏概念手机MIX Alpha惊艳登场，屏占比达到180.6%，支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头，售价19999元，预计在12月底正式开售。现在小米官方带来了对工业设计和交互概念设计上的解答。

除了一望即知的美，MIX Alpha还给我们带来了什么？还是像极少数人的疑问，乍看起来，这只是一个不能展开的折叠屏手机？

带着这些疑问，我们跟MIX Alpha的工业设计、MIUI Concept设计团队、工程团队无死角地聊了聊，他们直面所有问题，为的就是让大家了解真实的MIX Alpha，还有小米创造MIX Alpha的初心、信心，甚至野心。

本文由访谈记录整理而成。

MIX Alpha工业设计团队

首先，美本身就是巨大的价值，现在智能手机在工业设计上已经相当同质化。MIX Alpha充满未来感和想象力之美，这当然很有价值。

另外，2016年小米MIX发布，最重要的意义就是芬兰国家设计博物馆收藏小米MIX时说的：它指明了智能手机未来设计的方向。小米明确提出全面屏这个概念，从这之后，打造一部真正的全面屏手机，就成了整个智能手机行业的共同追求。

用户对手机的诉求是什么呢？用户要的是内容，是处理事物、看视频、听音乐、玩游戏。所以，从体验上说，当我们要和内容沟通的时候，手机的核心任务就是直接、无碍地给出内容。

MIX Alpha其实是一款非常直接的产品，它完全回应了我们做MIX系列的初心：让手机消失，让用户握着一块完整的屏幕。

以往的全面屏手机设计思路，是尽可能地缩短边框。MIX Alpha的野心是彻底干掉边框，既然不用它，为什么要它？举个例子，人直立行走以后，不需要尾巴了，尾巴就退化掉了，人体在漫长的进化过程中，是可以按照需要做减法的。一样的道理，手机在进化的过程中，也有各种各样的加减乘除，跟人的进化一样。

MIX Alpha的野心是再次推动手机的进化，这很难，但总要有人先走一步。

打掉侧边框之后，很多用户体验的创新，就可以放到这两条侧屏上去做，这些最超前的想象力和交互设计，是由MIUI Concept来实现的。

MIX Alpha手板还没做出来的时候，工业设计团队就拉着MIUI一起讨论这两边的侧屏、后面的副屏应该怎么样做产品和体验定义。我们的开发过程一直是软硬一体、从用户体验的角度来驱动的。

折叠屏手机的诞生，是因为部分用户想要一个便携的pad，MIX Alpha本质上还是手机，我们希望它在任何情况下都可以单手使用。从产品的角度，MIX Alpha和折叠屏手机满足的是完全不同的用户需求。

小米对MIX Alpha、折叠屏手机的开发，大概两年前就同时开始了，我们将来也会推出折叠屏手机，但这是完全不同的两类产品，不能混为一谈。它们都有存在的价值，可以供用户选择。

MIUI Concept 交互设计团队

第一次看到MIX Alpha手板的时候，我们首先是从用户的角度看它，拿着它把玩了很长时间。

MIX Alpha最大的刺激来自它的简洁和通透，所有侧边按键都没有了，好像可以承载很多新体验，具体是什么，当时也没有明确的想法，但是沉浸在新形态带来的喜悦里。

现在，它的整个侧面都可以交互，匹配压感与振动反馈，可以随手进行调节音量、锁屏等日常操作，这个看起来是自然而然的设计思路，但是经历了特别长的设计过程。因为它太关乎于你日常使用的便利性、防误触等等。

你不能不小心碰到侧屏，就触发了某个功能，也不能用力按了都没反应，所以这些按键到底是放到左边还是右边，要多大磅数的压感来触发才是最合适的，以及给用户什么样的震动反馈，都经过了很长时间的调节。

物理按键原来是固定的，现在变成来动态的、可自定义的，相当于软件夺了硬件的权，这对MIUI团队来说，是一件相当兴奋的事。

我们回顾一下第一代的全面屏手机，它在工业设计上是全面屏，但软件设计上却不是，还保留了虚拟按键，这其实是画蛇添足。

所以，MIUI 10又通过全面屏手势的方式，领先全行业干掉屏幕里所有的虚拟按键，然后你会觉得，哦，现在是真全面屏手机了，你回不去了。现在再给你的手机设置3个虚拟按键，你完全无法接受。

同样，在MIX Alpha这里，我们把侧边栏干掉了，把原来在手机正面显示的电量、信号、WiFi等等信息放到侧屏上去，整个正面是一览无余的内容本身，看久了也一样回不去了。

MIX Alpha提供给系统设计师最大的一块画布，其实是它的副屏，相对于传统手机，它相当于多了80%的显示面积，如果仅从直觉出发，你很容易想：那我也要在这块屏幕上完成80%的功能，但这恰恰是我们在设计上非常克制的地方。

为什么？因为正面屏幕已经能满足你对功能的一切需求，比如，玩游戏、刷微博，正面提供了一块通透、完整的屏幕，用户没有在副屏做这些事的需求。设计是用来跟用户对话的，不能停留在自我满足里。

副屏解决的第一个需求是自拍，我们有一亿像素超高清摄像头，为什么不能用来自拍呢？副屏的诞生，让我们只用一组摄像头就能满足用户的需求。自拍完成，只要翻转手机，重力感应会直接把照片映射到正面，可以马上查看，它创造性地解决了前置摄像头怎么放的问题。

自拍之外，这块副屏是不是就没用了呢？当然不是。我们把一些短平快的应用放到了副屏。

举个例子，比如你叫了一个车，在等车的过程中可能打游戏视频去了，但你随时想看下那车到哪儿了。如果是传统的手机，你得退出游戏，切到多任务界面，打开滴滴，但在MIX Alpha上，翻转手机就行了，这是一个非常自然的动作。

整个副屏的好处就是我们可以用极低的交互成本，去得到信息，或者完成短平快的操作，比如暂停/播放音乐，查看机票、打车、家里的智能设备的信息等等。

你平时肯定也有这样的工作场景，你对着网页资料，要写一些东西，你要不断切换网页和写作界面，如果有两块显示屏，就可以用一块显示信息，另一块处理事务，可以极大提升工作效率。

我们公司的工程师，应该有三分之一以上是使用两块屏幕工作的。MIX Alpha的副屏，对于强调效率的人来说，也是用完就回不去的。

如果工业上可以迅速降低环绕屏手机的成本，让用户能得到一个很好的成本收益比的话，MIX Alpha这样的产品会迅速普及。

另外，MIUI Concept在UI和动画上也有很多让人耳目一新的地方，让这部手机充满了未来感，这也是一款“声色双全、效率革新”的产品。

我们很感谢MIX Alpha的出现，这是一个创新的未来形态。项目立项的时候，我们就充满了期待，因为产品形态的大变化，是非常难得的，你整个职业生涯可能都碰不上几次。

2016年全面屏的突破算一次，MIX Alpha也算一次，我们是本着撞见一次是一次的心态在做MIX Alpha的系统设计，这个过程经历了很多困难，但它激发了MIUI团队巨大的创作激情，我们也乐在其中。

MIX工程团队

我们第一眼看见设计图纸的时候感觉太酷了！但紧接着理性就告诉我们这不可能。 这样的屏幕想法太超前了，目前的行业根本没有成熟的解决方案。

而且这样的形态会给整个内部结构稳定带来非常大的挑战，天线信号怎么解决？柔性屏幕下指纹解锁怎么解决？听筒又怎么解决？前置相机怎么办？解决其中每一个问题，都意味着巨大的研发投入。

一亿像素摄像头设计图 ↑

头号手机发烧友雷总还给我们加了一个小目标：做一亿像素的超高清摄像头。外界有很多人认为小米只是采购了三星的摄像头，但事实是，这个一亿像素摄像头的方案早期出自小米，是我们和三星共同开发，深度定制的。

为了将一块7.92英寸的屏幕完整的环绕在MIX Alpha之上，我们需要尝试去突破柔性屏静态弯折的极限，需要完全改变传统手机组装的流程。

为了实现这个环绕形态，我们需要在一个定制的异形制具上，一层一层的贴合，一层一层化掉应力，每一层胶的黏度，贴合时的轻重、环境的温湿度，甚至是揭起膜片保护层留下的一个小气泡都会随时破坏屏幕，最开始的时候，我们一天只能完成几片。我们有个同事，做了十多年屏幕，也被MIX Alpha搞得崩溃了几次。

这种首创的柔性屏固定曲面，也改变了以往手机的封装方式，我们需要先填装好所有的内部组件，最后把这块特殊定制的屏幕覆盖上，这种形式给整个手机的量产带来了前所未有的难度。

我记得项目的第1阶段要求是先出1000片定制好的屏幕，结果几个月过去才产出500多片，当封装到手机上之后，能亮起来的仅仅只有30台，当时我们非常崩溃，也一度怀疑这个项目是否还能继续。

每天都是难题，每天都是天量投入，但公司在这个项目上从来没有犹豫过。公司对探索的决心，也让我们很受鼓舞，我们整个团队在MIX Alpha上累积的经验，让我们对未来的探索更有信心了。所有的付出和心酸，在屏幕点亮的那一刻，都得到了答案。

雷总说：MIX Alpha代表了小米美好的科技初心。中国的科技公司，心里也都有这样一种使命感：认准一个方向，就不顾一切埋头探索。今天对不可能的所有探索，都是为了让明天有更多不一样的可能。

我们这些经历了MIX Alpha整个开发流程的人知道，这不是一句口号，真诚和热爱，是小米的价值观。我们是一家知行合一的公司。