三星Galaxy Fold评测：回炉重造后给你更结实的折叠屏

今年上半年，三星首款折叠屏手机Galaxy Fold正式在全球亮相，8天之后便会在中国市场登场。但临近发布会媒体手中的评测机却频现问题。收回产品、全球发布会取消，与此同时，中国市场的发布会也宣布推迟，而这给让全球用户瞩目的首款折叠屏手机发布会时间蒙上了一层纱。

仅仅不到几天的时间，三星Galaxy Fold折叠屏手机便走完了它的“高光时刻”。

然而，三星并没有放弃这款手机，在后面的几个月里不断的完善产品，查找问题的根源，最终就有今天的这篇评测。是的，我们再次拿到了这款Galaxy Fold折叠屏手机。那么，新款Galaxy Fold与老款相比都在哪些方面做了改进？

1、外面保护膜延展至屏幕的边框，这也意味着它已经成为了折叠屏不可缺少的一部分；此前，保护膜的范围仅与屏幕持平，让很多用户认为这是手机的贴膜将其撕下，从而减弱了折叠屏的耐用性，造成损害。 三星Galaxy Fold主要针对屏幕作出改进 2、铰链区域的顶部和底部通过新增加的保护帽加固，进一步防止保护膜被损坏以及加强防止外部灰尘等颗粒的进入。 3、机身主体和铰链之间的空间更紧凑。

不难看出，上面改进的三个点都是针对折叠屏作出的改良，以便它能在未来的使用里更结实，更耐用。现在，我们带着改良款的Galaxy Fold说一说它的体验。

改良款更结实，中间折痕仍明显

改良之后的Galaxy Fold上手给我的第一个感觉——结实。之前拿到的那款产品，两面整体衔接不紧凑，导致出现了不同程度的松垮，以至于当时认为Galaxy Fold很脆弱，拿在手上也要更小心翼翼才是。

但现在的改良款则没有之前的问题，结实成了我对它的第一个印象，拿在手里两侧不松垮，包括在开合手机的时候，铰链与主体的衔接更紧。

由于Galaxy Fold的折叠屏属于内折式，也就意味着它的防护能力更强。比起外翻式的屏幕，在摔落时撞击力会集中在手机的边框或者外屏，当然如果你是打开时摔落的，那自求多福吧…。不过在一定程度上，内折比外翻更抗摔落。

尽管改良款对折叠屏的耐用性进一步提升，但很遗憾中间折叠处的折痕仍很明显。

由于目前玻璃的局限性，导致Galaxy Fold采用聚酰亚胺薄膜，这种材料拥有耐高温、耐低温、高强高模、高抗蠕变、高尺寸稳定、低热膨胀系数、高电绝缘、低介电常数与低损耗、耐辐射、耐腐蚀等优点，曾被称为“21世纪最有希望的工程塑料”。

▲玩游戏时，折痕的触感还是很明显的

但说白了，它的表面附上的还是薄塑料，所以在硬度上肯定不如玻璃强。放在整体感官上，我觉得倒不是很影响体验，看视频、刷微博的时候，中间的折痕没有给你很碍眼的感觉，但如果玩“吃鸡”这种手游的时候，手指从折痕划过的感觉还是很明显的。

另外，这个膜在日常使用的时候完全没问题，不过你可别使劲用指甲按压膜，这样真的会在膜上出现一个小“坑”，而且是肉眼可见的小坑。

在尺寸上，内屏没有变化依然是7.3寸圆角（7.1寸直角）Dynamic AMOLED折叠屏，和上代没有变化。

折叠屏说完，我们再来看外侧的“长条状”屏幕。由于折叠屏采用内折设计，所以外面必须再放置一个屏幕用于简单的操作。外屏采用21：9对角线4.56英寸的屏幕。

很多同事在看到外屏的时候，感觉屏幕太小日常没法用。但经过了两天的体验之后，颠覆了他们的想法。

首先，单侧只有63毫米的尺寸更适合户外使用，日常刷个微博、回个微信都不成问题，尽管屏幕小了些，但单手流畅操作的优势已经盖过了前者；

而当你坐下来，打开折叠屏操作，这个体验又和小尺寸的屏幕不一样。大屏不但可以用来轻办公，玩游戏、看电影时的视觉冲击力更强。

折叠屏体验怎么样？

把屏幕翻开以后第一件想感叹的事就是舒服。虽然因为镜头的原因，这块7.3英寸屏做了异形切割。但因为屏幕足够大和足够细腻（计算屏幕PPI 362），拿在手里俨然就是一个小平板。这也正是折叠手机们最想要的状态：合上手机，打开平板，一寸大一寸强。屏幕多，想象空间也就大了。

在这要插入个大前提，安卓对平板的优化在印象里并不十分优秀，但三星在平板领域其实做过不少属于自己的优化。而后者正是Galaxy Fold要求的，它要的不只是在狭长外屏上的适配，还有切换到内屏上的第二状态。

Galaxy Fold展开后实测屏幕高宽分别为151毫米与108毫米（所以粗看以为正方形，实际是个3：2的矩形），我们尝试了一些常用App之后，大概表现可以分为如下几类：

一、自动切换型：外屏操作中途，打开内部大屏幕，系统自带的浏览器，短信等能无缝适配切换（连拼写到一半的输入法都能切换过来），直接从一个狭窄的外屏切换到宽阔的内屏；微博客户端也是可以无缝自动切换的，在看视频的时候，你会感叹大屏幕还真好；

▲可以无缝从小屏切换到大屏

二、手动切换型：典型代表是携程。你在外屏找酒店，觉得这么看实在不爽，一翻开，界面居然没变，内屏仍是一个狭长展示，但右下角有个按键，提醒你，按我一下，之后App就在内屏舒展开，继续浏览；

▲比较复杂的页面是这样扩大的

三、无所谓型：这类软件可能还未经适配，但从窄到宽并不会影响它的UI布局，比如feed新闻类，外屏显示3条，字小数量也不多；翻开后，切换到大屏幕上，布局可能只是硬拉大了，字号比以前大了一号，屏幕面积大的更多，一下能显示5条；

▲新闻瀑布流可以单纯的增加显示内容

四、重启适配型：翻开前翻开后，App会提醒UI变化，软件需要重启，比如百 度地图。这就等于在两个不同设备上（手机和平板）分别打开同一款App。这样的隐患在于，外屏比较要命的工作进行一半，内屏重新加载原来的进度就都丢了；



▲有些应用重新载入会丢失记录

五、完全不适配型：打开内屏错版，重启App也没法适配。

应该说，折叠手机是对App开发者们提出的更高要求，以前只要适配不同大小屏幕，但现在，如果要最优化显示，要做至少两套不同的UI，而且最好能像第1类那样能够全自动适配。

另外，之前我还琢磨能不能屏幕弯到90度，一半当屏幕一半当键盘，拿到机器才发觉是想多了，这轴只允许全开或全关，中间没有档位。但这么个3：2的大屏幕，分屏确实爽，我们的同事感叹这才是真分屏。

▲分屏操作因为屏幕大体验好很多

外界对折叠屏手机最看好的一点其实就是功能部分：折起来是手机、展开是平板。显然是一个代表移动办公生产力的典型。但本质上，其实习惯更重要，大屏幕固然比手机回邮件写文档方便，但如果你现在就不用平板干这些事，换个折叠机也一样不会。

▲这个尺寸处理文档体验也很好

六、游戏适配还在进行中：王者荣耀显示完美

游戏部分的适配还在陆续进行，这点和全面屏刚出来时一样，都需要逐个去调整。实测王者荣耀画面能完美适配内屏尺寸；但刺激战场这类吃鸡游戏在显示的时候会有部分视角丢失。另外，横向的可视角度也有所减少。

▲对比机型屏幕比例19.5：9

七、“one Hand”加持下给你的翻书式体验



和国内的终端品牌不同，在各家都在推出更简单的单手操作手势时，今年的三星旗舰均没有配单手手势，但可以通过由三星电子开发的“one Hand”应用（很搞不懂为什么不能集成到手机，非要单独下载），实现单手操作。

Galaxy Fold同样支持这款应用，但由于右侧的菜单限制，仅能实现左手操作。通过手势操作，单手展开折叠屏使用时，同样可以进行后退，进入后台等操作。这种感觉有点像单手翻书的感觉。

另外还有些细节

这些细节对Galaxy Fold一样重要，但相对于折叠屏幕，它们又不是主角。所以放在最后这里说说。

Galaxy Fold外屏那侧上下有一堆立体声扬声器，三星官方称是AKG调校的，音质确实不错；在支持杜比全景声的App配合下，加上7.3寸屏幕，带来的影音体验不弱于同尺寸平板。音频方面还有，随机附带的耳塞不是一般的有线耳机，而是零售价格999元的Galaxy Buds，高端货确实大方……

随机附赠一个999元的无线耳机，能放在手机背部反向无线充电

其他值得说的配件，还有包装里自带一套手机壳。嗯，确实应该说是一套，前后两半分体式的。凯夫拉纤维材质，单卖应该挺贵，但套在机器上，有点老气。

▲分体式手机壳

Galaxy Fold支持联接显示器进行拓展，也就是从S8开始的“手机变电脑”，一根USB-C转HDMI线即可，支持21：9（UWFHD，UWQHD）、16：10（WUXGA，WQXGA）、16：9（HD+，FHD，WQHD）等多种分辨率。

因为是折叠设计，所以Galaxy Fold是双电池，总计容量4380mAh，但随机附带充电器最大功率只有15W（9v 1.67A），看起来相当谨慎；这手机也支持无线充电，以及无线反充。

性能：并未做升级，依然是骁龙855

尽管Galaxy Fold已经回炉重造，有了更精致的外观和更耐用的折叠屏，但在硬件上没有提升，依然维持在骁龙855的水准。

其实骁龙855和Note10+采用的处理器相同，三星并没有使用最新的骁龙855 Plus，原因可能是省去了再调校的时间，把骁龙855的特性发挥的更好。毕竟855与855 Plus的最大差别还是在主频的细微提升。

Galaxy Fold采用骁龙855+12GB RAM+512 GB组合，依然处于安卓阵营旗舰配置。我们特意在打开和折叠状态分别跑了两次分，都是363000分左右。

▲左侧是展开后跑分右侧小屏状态跑分

总结：

时隔几个月的时间，我们再次看到了Galaxy Fold折叠屏手机。也正是由于三星的“不放弃”使这款产品从“试验”最终走向量产。

Galaxy Fold相比之前的老款在细节上做了改良，内折的方式也能最大程度上保护折叠屏。使折叠屏的耐用系数更高，正常的使用下基本问题不大。

不过，Galaxy Fold在配置上并没有变化，5G的功能也在这款手机上缺失，可能是这次产品的一些小遗憾吧。