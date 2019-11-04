《英雄联盟》SKT上单Khan凌晨脸书发长文：憾止四强，继续努力！

IT之家11月4日消息 昨日S9世界赛半决赛第二个比赛日，LEC的一号种子G2以3-1击败LCK的一号种子SKT。凌晨SKT战队首发上单Khan更新脸书，对SKT此次失利发表自己的看法。

Khan脸书原文翻译：

结束了今年的最后一场比赛，留下了很多遗憾。

就像我经常在采访中一直说的，想成为笑到最后的那个人。

但是四强就结束了我们的旅程。

今年没有能成为笑到最后的人多少有些遗憾。

想要给大家呈现没有失误的完美表现，但是很遗憾没能做到。

最重要的是，我们的队员比任何人都要努力。

监督和教练也一直陪我们努力到深夜。

为了减少我们在海外比赛遇到的不便，经理也尽心尽力。

感谢一直支持我的家人和身边的朋友，及给了太多爱的粉丝们。谢谢你们。

因为没有一个场合可以传达这样的话，所以只能通过这样的形式，在这样的时间（这里是凌晨），通过SNS传达我的感想。

稍微有点没头没脑，脑子也有点乱，所以如果有读起来不便的地方请告诉我，我会马上改正。

无论如何，只要努力的话明年就还有机会！我们还会回来的，我一直相信。我这样的选手就是为了队伍和粉丝的需要而努力的，并且会一直努力。谢谢大家。

都写完了，也不知道自己写的是什么。哈哈

不论如何拜托一直支持T1，给予我们的队员和教练团队鼓励与掌声，他们真的一直都很努力。谢谢。

Khan的言语中无不流露出对战队止步四强的遗憾之情，同时他对于自己的发挥并不满意，认为自己本应该做得更好以达到零失误的完美状态但却未能如此，这让Khan对自己感到气愤。最后他向战队的所有人以及支持他们的粉丝表示感谢并相信未来一定还有机会。

在今天凌晨举行的《英雄联盟》S9半决赛中SKT以1-3的比分不敌G2止步四强。希望SKT能够重整旗鼓明年再战！