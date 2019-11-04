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李国庆三位姐姐致信俞渝：如继续侮辱李的家人，也将抓破她的脸

2019-11-4 14:53:52来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月4日消息 针对之前俞渝在朋友圈的爆料，李国庆的三位姐姐向俞渝发了一封公开信。在信中李国庆三个姐姐连发数问质问俞渝。

李国庆的姐姐们表示，国庆虽然口无遮拦，但是心地善良。了解他的人都知道他是大孝子。如果你为了格外刺痛国庆而侮辱我们的父母，那你的道德底线之低真是远远超出了我们的想象。有辱女性企业家群体。

声明结尾强调：最后我们还想警告你：如果你继续侮辱我们，我们也将抓破你的脸！你婚后做出的见不得人的事情还少吗?

以下为声明全文：

俞渝，

你和国庆感情破裂，做姐姐的，我们感到难过，但这是你们俩之间的事情。我们本来不想插嘴。但你最近的做法实在太过分了。

我们想问问你：你们俩之间公司和财产的纠纷，为什么要把我们已故的父母扯上？老爸老妈文化水平不高，对你这个在美国念过书的才女敬重有加，从没说过你一个不字，对你陪他们去美国旅游念了一辈子的好。如此羞辱90多岁老人的话，你怎么说得出口？国庆虽然口无遮拦，但是心地善良。了解他的人都知道他是大孝子。如果你为了格外刺痛国庆而侮辱我们的父母，那你的道德底线之低真是远远超出了我们的想象。有辱女性企业家群体。

国庆不仅孝敬自己的父母，对你父母的善待也是有目共睹。但凡你有一丁点儿的良心，你应当感谢国庆对你父母的真心付出。

我们兄弟姐妹六个在学校都是好学生，在工作单位也受到领导和同事的认可。即使我们那个染上毒瘾的不争气的弟弟也曾经是三好学生，团支书。不过人是会变的。23日你在晚上疯狂喷墨的你也曾经是纽约大学的好学生。你最近表现出的水平又比我们狱中的弟弟高出多少呢?

再说，大弟几次去戒毒所都是因为父亲的检举，现在我们不需要你向全国人民检举。这是我们自家的事情。

国庆创业之初，我们做姐姐的义无反顾地帮助他。后来你们结婚，你开始介入公司的事情，要求国庆家人撤出。为了你们，为了弟弟，我们二话没说，没要一分钱的遣散费，更没有得到任何股份。我们对你一直尊重，从没有对你和你们的婚姻发表过负面的意见。

你现在说我们是一窝糟，是混球，你良心何在？二姐病逝多年，你为什么连死人都不放过？是因为你缺乏原生家庭的爱，因此对我们家庭成员之间的密切关系心生嫉恨？还是因为你为了权和财而丧心病狂？为了争夺百亿财产，你不惜诽谤国庆是同性恋。你用如此下作的手段把自己扮演成婚姻受害者，是为了争夺更多财产吗?国庆在你之前有过几任女友，怎么到你这儿就成同性恋了?

本来国庆摔杯子大谈你们经营管理分歧，你可以就此展现你的管理高明之处，何必大谈隐私?且子虚乌有！你这样考虑过我们的亲外甥、你们儿子的感受?

国庆是公认的好爸爸。儿子小时候，国庆每周三次和他晚饭，陪他玩儿一整天。你为儿子付出多少？儿子希望你周日烤蛋糕，你干脆说做不到。儿子生病，国庆陪伴最多。你现在质问他儿科病房在几层，把国庆描述成不及格的爸爸。编造如此谎言之后，我们想问问你：早上起来还能够面对镜子里的自己吗？

作为姐姐，我们现在只能希望我们深爱的弟弟尽快摆脱这段噩梦般的婚姻，也希望你看在儿子的面上自重。

最后我们还想警告你:如果你继续侮辱我们，我们也将抓破你的脸!!!你婚后做出的见不得人的事情还少吗?!

国庆的三个姐姐

李增华，李增瑞，李增霞

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关键词：李国庆

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