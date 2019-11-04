欧洲空客公司将《中国机长》原型刘传健备降操作列入飞行手册

IT之家11月4日消息 据央视新闻消息，英雄机长刘传健的事迹，在国际航空界也引起了轰动。“5·14川航航班备降成都事件”后，欧洲空客公司调整了飞行手册，按照他的操作设计为规范的流程。

2018年5月16日，5.14事件发生后的第三天，《面对面》栏目记者曾在第一时间独家专访刘传健机长。刘传健回忆当时的情景，“飞机落地的那一刻，长长出了一口气，‘我们都还活着’”，这是他们落地后说的第一句话。

刘传健在采访中表示，“很多人都把“平凡”理解为“不作为”。其实平凡就是在你的工作岗位上，把每一件事情做好，做到在关键时候能拿得出手，关键时候能够挺身而出，关键时候能够解决问题。”

5.14事件后，空客公司调整了飞行手册，按照他的操作设计为规范的流程。今年3月，欧洲空客公司特别邀请刘传健在空客第25届全球安全年会上发言，向全球同行讲述5.14事件处置。这是空客公司第一次邀请中国内地飞行员到会发言。

对于空客修改飞行手册规范一事，刘传健表示，“当时5.14事件出来以后，空客把它取名叫‘黑天鹅事件’，其实当时我们不认为空客他们会改，但是下来他们真的是改了很多东西，包括制定新的程序。我觉得他们一是对这个事件的关注，二一个是对这个技术、对飞机的改进也是很用心的。”