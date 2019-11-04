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中国铁路：这些高铁开通后，你回家的时间缩短了一半！

2019-11-4 15:23:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

中国铁路发布，中国是世界上高速铁路运营里程最长、在建规模最大、商业运营速度最高、高铁技术最全面、运营场景和管理经验最为丰富的国家。

那么那些横跨东西、贯穿南北的重要高铁相比普速列车到底节约了我们多少时间呢？下面为大家带来盘点。

2012年12月26日，世界上运营里程最长的北京至广州高速铁路全线通车。京广高铁的开通，大大压缩了北京至广州的运营时间，给人以远距离“陆地飞行”的全新体验。

据说，秋末初冬乘坐北京往返广州的高铁列车，旅客能在8小时里感受四季的变化。

2011年6月30日，北京至上海高速铁路开通运营。2017年9月21日，复兴号动车组列车在京沪高铁实现时速350公里运行，树立了世界高铁运营的新标杆。

京沪高铁，让北京和上海这两个重要城市进一步紧密相连，让流动的中国更具繁荣发展的活力。

从上海至武汉不足四个小时的高铁运行时间，加快了东、中部的经济、文化交流，促进了区域经济社会协调发展。

听闻北京与西安之间高铁开通的消息……

上午逛故宫，逛完故宫吃烤鸭；下午看古城，看完古城再去吃羊肉泡馍。

北京至大连的高铁开通后，以首都为中心的5小时旅游圈又加入了一位新朋友。

上午逛故宫，逛完故宫吃烤鸭；下午去海洋馆，逛完海洋馆晚上吃……海鲜？先去吃鲅鱼饼子吧！

大连至哈尔滨高铁线路纵贯东北三省，是世界上第一条投入运营的地处高寒地区的高速铁路。

旅客冬季乘坐这趟高铁，沿途将尽览冰雪风光。大连的海滩风景，哈尔滨的白色世界，高铁，让我们的生活再添诗意和惊喜~

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关键词：高铁中国铁路

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