华为专家解读Mate X折叠屏应用基础体验之UX设计规范

IT之家11月4日消息 不久前华为发布了业界首份《折叠屏UX设计规范》，详细的介绍折叠屏的特性和体验要求，并根据不同的页面布局方式和场景提供针对性的设计说明。

华为资深UX设计专家现在介绍了折叠屏应用基础体验UX规范的内容：

应用基础体验要求

由于折叠屏手机具有折叠态和展开态随时切换的特性，在切换前后对连贯性有明确要求，其适配的标准不仅仅是兼顾手机/平板模式那么简单。根据《折叠屏UX设计规范》中提到的体验连续、体验增值等体验诉求，对比于普通屏幕手机，为了保证体验连续性，需要满足界面信息展示、用户交互、设备特征适配等基础体验要求。

屏幕变大，手机在平板之间来回切换，这样就要求开发者的App在可折叠设备展开时，当前应用页面必须无缝延续到另一个屏幕，并可自动调整大小匹配新的布局，反之亦然。折叠屏时代的界面信息展示会是什么样的呢？

界面信息展示：

图片、视频等视觉元素不应发生变形、裁剪等信息缺失。

展开态字体大小不应发生明显变化，在保证可读性的基础上，建议保持跟折叠态一样的大小。

一般情况下，不应出现单页面内的内容元素数量减少，或图形化元素的分辨率下降、模糊，视觉体量减小等损失。

屏幕上的显示内容在信息结构上不应发生明显的缺失或变化。

除了上面提到的界面信息展示，以新技术主导的折叠屏设备背后，更多挑战则是深入折叠屏设备的用户交互层面。屏幕宽窄的变化给交互设计也会带来相关的变化。在做用户交互的过程中，应该避免哪些情况发生？用户交互：

不应出现操作路径急剧变化、操作步数严重增加，操作更复杂等体验下降情况。

不应破坏应用内原有的体验沉浸的状态，避免仅仅为了扩充内容或强制应用分屏而过度改变用户体验和用户习惯的情况。

在手机创新匮乏的市场背景下，折叠屏手机无疑是一项颠覆性的技术创新。在没有“前车之鉴”的基础上，对于开发者而言，在适配过程中，应用需要满足哪些要求呢？设备特征适配：由于折叠屏在展开态下的屏幕显示比例接近方屏，因此横屏的体验跟手机和平板不同，需要做对应的适配。针对方屏，应用需要满足如下要求：