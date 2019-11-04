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菜鸟推出“回箱计划”，回收快递纸箱

2019-11-4 17:50:28来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月4日消息 根据菜鸟驿站官方微博的消息，菜鸟推出了回箱计划，将回收快递纸箱。

官方介绍，今年全国7.5万个快递站点加入了“菜鸟回箱计划”。用户收到快递后，纸箱不要扔，可以留在菜鸟驿站或送到附近的快递网点。官方表示通过菜鸟回箱计划，每循环使用一个快递纸箱，就可以减少37克碳排放。

为迎接即将到到来的双11，菜鸟最新一代智能仓也正式上线了。官方称，在AI的调度下，多种不同类型超千台机器人协同作业，发货能力比上一代智能仓提升60%。

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关键词：菜鸟包裹纸箱

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