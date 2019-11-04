菜鸟推出“回箱计划”，回收快递纸箱

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月4日消息 根据菜鸟驿站官方微博的消息，菜鸟推出了回箱计划，将回收快递纸箱。
官方介绍，今年全国7.5万个快递站点加入了“菜鸟回箱计划”。用户收到快递后，纸箱不要扔，可以留在菜鸟驿站或送到附近的快递网点。官方表示通过菜鸟回箱计划，每循环使用一个快递纸箱，就可以减少37克碳排放。
为迎接即将到到来的双11，菜鸟最新一代智能仓也正式上线了。官方称，在AI的调度下，多种不同类型超千台机器人协同作业，发货能力比上一代智能仓提升60%。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有