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小米CC9 Pro手机和小米手表线下宣传海报曝光

2019-11-4 19:26:11来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月4日消息 近日小米官方公布了大量小米CC9 Pro的配置信息和内容，这款手机将在明天下午正式发布。目前有网友曝光了小米CC9 Pro手机和小米手表线下宣传海报，这也预示这些设备将在线上线下同一时间开售。

据了解，小米CC9 Pro手机目前官方公布了“魔法绿境”和“冰雪极光”配色，这款手机采用6.47英寸2340×1080分辨率OLED水滴屏幕；最高可选12GB内存和256GB手机存储空间，采用高通骁龙730G处理器。

相机方面，小米CC9 Pro采用后置五摄；为超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超级微距摄像头。

其他方面，还配备1CC大音腔、内置Vlog智能视频剪辑、Hi-Res Audio认证、NFC等功能。

关于小米手表，将采用MIUI For Watch的手表生态系统，拥有专属应用商店。在配置方面，小米手表将搭载高通骁龙Wear 3100处理器，配备独立线性马达与独立扬声器，内置大容量电池，支持独立Wi-Fi/蓝牙、独立GPS、独立NFC与eSIM虚拟卡。

小米发布会将于11月5日（明天）下午2点正式开始，IT之家也会带来现场报道，敬请期待。

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关键词：小米CC9 Pro小米手表小米手机

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