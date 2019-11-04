又有网贷崩盘：80后实控人投案自首，曾上胡润慈善榜

IT之家11月4日消息 11月3日晚间，杭州市公安局高新区(滨江)分局通过其官方微博“平安滨江”发布通报称，“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案，交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

通报称，目前公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施，冻结银行账户27个，扣押车辆2台。公安机关已调取公司后台数据及公司账册，并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。

天眼查资料显示，浙江小泰科技有限公司（下称泰然金融）成立于2014年4月，注册资本5亿，法人代表为吴昊天，大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司，大股东、实控人是潘宝锋。

据中国基金报报道，2012年，83年的潘宝锋在杭州创立了泰然集团。

2015年，潘宝峰获得“2015中国金融行业年度风云人物”、“2015互联网+金融领军人物”等称号。

2016年，潘宝锋以集团名义向浙江大学捐赠1亿元，在浙江大学设立互联网金融教育基金。因此，年仅33岁的潘宝锋以年度捐款1亿元人民币的金额列席胡润慈善榜单第20名，成为80后“首善”。除了泰然金融的创始人何以身份之外，潘宝锋还身兼多职——浙江大学工程师学院互联网金融分院创始人及名誉院长、上海交通大学安泰经济与管理学院职业导师、浙江工业大学MBA导师、外滩金融创新实验区法律研究中心研究员、浙商全国理事会主席团主席等。

泰然金融官网披露数据显示，截至11月1日，平台累计交易额539.8亿元，借款余额37.23亿元，利息余额1.97亿元，出借人数近2万人，该公司2018年曾计划赴美上市。