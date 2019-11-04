Adobe宣布：将于2020年推出iPad版illustrator

IT之家11月4日消息 Adobe在其年度MAX大会上宣布，该公司将会把另一个桌面级图像和图形应用程序引入iPad：illustrator。该产品定于2020年发布。去年Adobe宣布了一项类似的计划，为iPad提供Photoshop，该应用已于周一上架App Store。

Adobe公司表示，iPad版的illustrator仍处于“早期”开发中，因此现在还不知道相对于台式机版其外观到底是什么样。但该版本将着重于最大程度地利用iPad独有的触摸和基于Apple Pencil的输入。与Photoshop一样，在不同平台上创建的文档将完全通用，可以通过Creative Cloud存储在任何其他平台上进行编辑。

另据The Verge报道，iPad版illustrator针对平板电脑进行了优化，并具有一些illustrator核心工具，例如路径和版式，以及一些专门为触摸体验开发的新工具。

该应用将马上提供私人Beta版，但具有访问权限的人将非常有限，直到Adobe在开发过程中取得进一步进展为止。

Adobe表示已经与“成千上万的设计师”取得联系，以了解如何最好地为他们构建一个illustrator版本，该版本最适合他们在工作中使用平板电脑的方式。