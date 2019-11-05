马云、马化腾任职清华大学公共管理学院全球学术顾问委员

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月5日消息 据梨视频消息，11月1日，清华大学公共管理学院全球学术顾问委员会成立大会在清华大学举行。原央行行长周小川担任学术顾问委员会中方主席，委员会委员包括马化腾、马云等。
马云等委员认为人才培养至关重要，注重学生的全局观、未来观、全球观，培养更多的全球领袖人才，以回应全球治理挑战。除此之外，在10月18日举行的清华大学经济管理学院顾问委员会第20次年度会议上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克出任清华经管学院顾问委员会主席一职。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有