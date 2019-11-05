马云、马化腾任职清华大学公共管理学院全球学术顾问委员

IT之家11月5日消息 据梨视频消息，11月1日，清华大学公共管理学院全球学术顾问委员会成立大会在清华大学举行。原央行行长周小川担任学术顾问委员会中方主席，委员会委员包括马化腾、马云等。

马云等委员认为人才培养至关重要，注重学生的全局观、未来观、全球观，培养更多的全球领袖人才，以回应全球治理挑战。除此之外，在10月18日举行的清华大学经济管理学院顾问委员会第20次年度会议上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克出任清华经管学院顾问委员会主席一职。