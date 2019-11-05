新研究：比特币两年前暴涨，是某个大玩家操纵结果

北京时间10月5日消息，一项对于2017年比特币繁荣的研究发现，当时比特币的价格飙升几乎全部是“某个大玩家”操纵的结果，尽管该研究未能挖出操纵者的具体身份。

德克萨斯州大学教授约翰-格里芬（John Griffin）与俄亥俄州大学教授阿明-夏姆斯（Amin Shams）更新了他们去年发布的报告，进一步质疑，2017年末比特币一度飙升至近2万美元可能是某个大玩家人为操纵的结果。

这两位教授的最新报告周一发表在金融学期刊《Journal of Finance》的官网上。他们调查了2017年3月到2018年3月的比特币交易，发现约有一半的比特币涨幅都受到一个市场操纵布局的影响，操纵方来自当时全球最大加密货币交易所之一Bitfinex的一个账户，该账户利用价值与美元挂钩的高人气稳定币泰达币（Tether，代码USDT）来操纵比特币交易价格。

虽然泰达币的发行公司Tether公司声称，基于客户的需求供应泰达币，但两位教授的报告筛选200多千兆的比特币与泰达币交易数据发现，泰达币的流动主要源自上述Bitfinex账户。报告的结论是，Tether公司发行泰达币根本不考虑客户的订单需求。

报告选取研究了2017年3月到2018年3月构成泰达币最大百分比传播的95个小时。在这不连续的95个小时，比特币带来的回报占这一年间总回报的59%。报告发现，这95个小时有一个持续出现的模式：每当泰达币大批传播三小时前，比特币的市价就下跌。而在泰达币扩散后，币价立即开始止跌回涨。

报告认为，Tether公司发行的泰达币并没有得到相应价值的美元资产支持，而是用于购买比特币，推高后者的价格。上述Bitfinex的账户只在Tether增发泰达币之后买入比特币，其他交易所的账户没有这样的操作模式。出现这些模式很可能并非偶然。某个大玩家或实体要么展示了超群洞悉市场的能力，要么对比特币价格施加了相当大的影响，这是在其他小交易者所有资金流动中无法看到的。

上述报告并未确定谁在操纵比特币价格。格里芬教授说，如果操纵者不是Bitfinex交易所本身，那就是和Bitfinex“非常频繁”交易的某个大户。

某个比特币大户通过泰达币操纵币价的指控若属实，将对比特币市场构成重大打击。研究机构CryptoCompare的数据显示，比特币与泰达币的交易占了比特币交易总量的75%。

夏姆斯教授说，如果比特币价格此前的确被操纵，那就伤害了比特币市场的一个关键特性。因为比特币承诺是一个不受银行和政府影响的去中心化金融系统，讽刺的是，一些新的大实体却已经得到了中心化的控制权。

格里芬教授说：“研究结果显示，推动比特币价格的不是几千名投资者，只是一个大投资者。今后几年，人们会惊讶地发现，投资者将数十亿美元交给他们不认识的人，那个人几乎没有受到任何监督。”

值得一提的是，Bitfinex和Tether因为被指共有一个所有者和管理层而存在千丝万缕的联系，去年已经因为涉嫌市场操纵遭到美国监管机构调查。

对于两位教授的最新指控，Bitfinex的首席法律顾问Hoegner表示，他们的报告“缺少学术上的严谨”，没有提供任何证据。“推动市场对泰达币需求的是数字货币在全球的崛起。”

Hoegner还表示，两位教授的论文“存在根本缺陷”，因为它是基于不充分的数据集做出的。发布这种研究可能是为了支持相关的法律诉讼。