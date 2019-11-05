先睹为快！微软三合一Office应用安卓版上手

微软正在维护适用于Android的Word、Excel、PowerPoint、Outlook和OneNote应用程序的独立版本。现在微软重新为Android手机推出了三合一的Office应用程序，一个程序包含了Word、Excel和PowerPoint。

三星手机预装了统一的微软Office应用程序，其中包括Word、Excel和PowerPoint。由于最近在Google Play商店中发现了该Office Mobile应用，因此它也可以安装到其他Android手机中。

当前处于测试阶段的Office应用程序具有以下主要功能：

使你可以实时创建，编辑和共享文档。

你可以离线和在线存储文档。

你可以拍摄文档的图片并借助Microsoft Office的Word对其进行编辑。

类似地，表格图片可以转换为Excel电子表格。

PowerPoint将抓取存储在手机中的图片，以便你快速设计演示文稿。

支持Office Lens集成。

Office Mobile应用程序还具有一些其他功能。例如，你可以根据照片和文档创建PDF。你也可以手写签名PDF，并创建或访问在Windows和OneNote之间同步的Sticky Notes便笺。

该应用程序还支持就近共享，你可以轻松在两台设备之间传输文件，也可以使用QR码扫描并打开另一台设备上的文件。