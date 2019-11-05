2199元+12期免息：红米K20 Pro 8GB+256GB京东新低

IT之家11月5日消息 京东双11【手机狂促】现已开启（点此前往），仅此1天。红米K20 Pro 8GB+256GB 版今日直降至2299元新，可用100元优惠券（点此领券），并支持12期免息，还能叠加各类优惠做到更低：点此购买。

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K20 Pro机身正面是一块6.39英寸AMOLED 19.5:9的极界全面屏、通过了德国电气工程师协会VDE低蓝光护眼认证，支持硬件DC调光。采用了屏幕指纹和升降式摄像头，无刘海，据官方称K20全屏占比提升到91.9%。封装工艺则采用了COF技术，下边框宽度仅为3.8mm。

背面采用3D四曲面大收弧机身，贴合手掌的舒适曲线，其中黑色采用采用“凯夫拉”纹理，另外两种颜色为玻璃渐变色工艺，有火焰红、冰川蓝、碳纤黑三种颜色。

配置方面，Redmi K20 Pro搭载骁龙855处理器，共有6GB+64GB 、6GB+128GB、8GB+128GB三个版本，第七代屏幕指纹技术，在强光、干手、低温等特殊场景下的解锁成功率提升30%，支持NFC。

4000mAh大容量电池，支持27W快充。拍照方面，前置采用一颗2000万像素镜头，后置采用4800万像素SONY IMX586传感器+1300万像素广角和800万像素长焦镜头。

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