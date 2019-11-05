任正非评华为HR胡玲事件：实名投诉是好现象，要互相宽容

前一阵华为心声社区传出的HR胡玲实名发帖《研发兄弟们对不起，我尽力了——实名来自2012人力资源部》一事，任正非今天转帖发表评论，表示实名投诉是公司管理民主的一个好现象，要支持保护当事人，同时当事人要坚持实事求是。

对于不尽公平的事情，任正非提倡大家要换位思考，要互相宽容、互相理解，协商沟通调整。任正非表示，战时时期不宜大风大浪、大起大落、波涛滚滚，改革要静水潜流。

以下为任正非按语全文：

1、实名投诉是公司管理民主的一个好现象，我们要支持保护当事人，当事人要坚持实事求是。心声社区是罗马广场，大家可以充分表达不同意见，就事论事，基于事实和证据，不能臆想和猜想，也要注意保护被投诉人与公司业务无关的隐私。员工讨论应集中在内部社区，不要输出到外部社区去干扰社会，人家也要生产。

2、三十年来公司从一毛不毛发展到今天走向世界前列。我们的员工，特别是研发员工，都是干得非常好的；我们干部和HR也是非常努力的，这是基础。蓝军只攻其一点，红军要统筹全局，顾及方方面面，又要进攻又要防御，要困难得多。例如，给19.4万人发工资、评奖金、配股票、调整职级、进行分类分级的考核，都是一件很难的事情，当然也有不尽公平，我们要换位思考一下。发现一件事、一个人的不合理是容易的事，解决全局平衡的红军要动许多脑筋。大家要互相宽容、互相理解，协商沟通调整。

3、我们的干部、HR也要虚怀若谷，闻过则喜，注意方法。战时时期不宜大风大浪、大起大落、波涛滚滚，改革要静水潜流。

回顾：

“研发兄弟们对不起，我尽力了。”

这是华为内部论坛心声社区中，一篇帖子的标题。

华为 2012 实验室 HR 胡玲在华为心声论坛实名发帖，内容直指部分 HR 领导、华为部分 HR 政策导向及华为企业文化，并称：“奉劝各位兄弟，不要相信 HR，他们没有诚信“。



