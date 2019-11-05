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徕卡SL2相机产品照曝光：4730万像素，售价约5万元

2019-11-5 11:01:54来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月5日消息 根据Cameratimes的报道，徕卡将发布新款徕卡SL2全画幅无反相机，以取代目前的SL(型号601)，预计将于2019年11月6日发布。现在徕卡SL2的真机产品照已经曝光了，一起来看一下吧。

据报道，徕卡SL2全画幅无反相机将采用4730万像素全画幅CMOS图像传感器，配备576万画点OLED电子取景器，支持4K视频拍摄，机身采用轻量化镁合金材质，售价为5990欧元，约合47000元人民币。

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关键词：徕卡相机

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