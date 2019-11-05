苹果iPhone11 Pro和Pixel 4相机终极对比：各有优劣

IT之家11月5日消息 DxOMark近日正式发布公告称将于不久后正式公布苹果iPhone 11 Pro Max的相机评分。不过近日已有外媒拿谷歌新旗舰Pixel 4同苹果iPhone 11 Pro做了详细对比，一起来看一下。

目前谷歌Pixel 4在DxOMark排行榜上的后摄得分为112分，前摄得分为92分。谷歌Pixel 4后置双摄方案，分别为1200万像素的广角镜头和1600万像素的长焦镜头。而iPhone 11 Pro采用1200万像素的广角镜头+1200万像素长焦镜头+1200万像素超广角镜头。

谷歌Pixel 4的后置摄像头只能拍摄30fps的4K视频，前置摄像头可拍摄1080P分辨率。而苹果iPhone 11 Pro的前后摄像头均能拍摄4K视频，而且后摄支持60fps的4K视频拍摄。

下图为Pixel 4/iPhone 11 Pro实拍

左边是用Pixel 4拍摄的，右边是用iPhone 11 Pro拍摄的。从样张中可以发现两款手机的拍摄风格完全不同，Pixel 4拍摄的照片不像iPhone 11 Pro那样饱和，不过白平衡更加准确。同时iPhone的色彩非常鲜艳，不过在光谱的温暖度上不太饱和。

Pixel 4的优点之一是的长焦镜头拥有更高分辨率。如下图所示，同样在8倍数码变焦情况下实现200%缩放显示，Pixel 4的样张拥有更多细节，而iPhone 11 Pro相对更少，同时Pixel 4拍摄的样张噪点更少。

在肖像模式下，Pixel 4和iPhone 11 Pro均对花朵边缘有着更好的处理能力。不过苹果iPhone 11 Pro的镜头相较于Pixel 4而言要更容易被接受一些，Pixel 4拍摄的样张有点平淡和无趣。

超广角镜头实拍：拍摄时间是黄昏时候，拍摄地点是体育场馆。

这张照片是夜间模式下拍摄的，Pixel 4相比较而言表现得更好，具有更自然的白平衡。第二组夜间照片中iPhone的表现更好，Pixel 4的照片有点模糊，而iPhone的更加饱和。

视频拍摄：从外媒给出的示例照片中可以发现iPhone 11 Pro的图像质量要好得多。

总结：

两款手机的相机模块都非常卓越但各有优劣：iPhone在长焦镜头上稍有不足且整体样张偏暖色调。Pixel 4的样张缺少超广角镜头、更宽的肖像拍摄功能，而且视频拍摄能力严重不足。