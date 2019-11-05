三星将在中国启动裁员，部分手机生产委托中国代工厂

11月5日午间消息，据报道，三星目前正在制定裁员方案，而手机业务将是重灾区。

报道指出，4日中午，来自网上的爆料称，“十一个分公司及办事处，最后合并成五个，裁员在三分之一以上”。三星方面也采取回应，“针对内外部经营环境的不确定性以及竞争激烈的市场环境，三星电子对相关业务进行了调整，以此推动在中国5G市场中的快速增长。”

天眼查数据显示，三星（中国）投资有限公司成立于1996年3月，注册资本1.97亿美元，由三星电子株式会社全资持股，法定代表人为三星电子大中华区总裁权桂贤。三星（中国）投资有限公司有多家对外投资，包括三星（中国）投资有限公司深圳办事处、惠州三星电子有限公司、天津三星电子有限公司等。此外，还拥有60家分支机构，包括三星（中国）投资有限公司大连分公司、三星（中国）投资有限公司厦门分公司等。

值得一提的是，天眼查数据显示，三星（中国）投资有限公司自身风险达854条。今年5月，该公司被北京市朝阳区人民法院列为被执行人，执行标的136452。

不过，关闭工厂并不代表三星手机退出中国市场。据韩国媒体此前报道，三星电子计划将其每年生产的3亿部智能手机中的20%，即6000万部GalaxyM和GalaxyA系列手机，委托给中国代工厂进行生产，而且采用的是ODM（原始设计制造商）形式。