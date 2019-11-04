折叠屏坏、卫星坠落、指纹漏洞，三星的2019到底有多“背”？

前几天，三星发布了利润暴跌52%的第三季度财报，并把利润暴跌的原因归咎为内存芯片市场疲软。对于三星而言，内存芯片市场疲软只是2019年的一部分，它今年还遭遇一系列令人尴尬和遗憾的事件，并因此多次遭到媒体和用户吐槽。



年初的Galaxy Fold折叠屏手机灾难，只是三星一系列“尴尬”的开始。

坠毁在美国密歇根州一家住户前院的三星卫星

例如，数天前，一颗与三星“SpaceSelfie”营销活动有关的“卫星”坠毁在美国密歇根州一家住户前院。“卫星”中包含一个箱子，内有一部三星手机和两台相机。三星竭力淡化这一事件，据一名发言人称，这颗卫星原本就计划着陆，天气情况导致它提前着陆在选定的农村地区。

接下来的，可能才是整个2019年三星最令人尴尬的“尴尬”时刻。星期三晚上，大多数美国人都在观看“世界大赛”（美国职棒大联盟10月举办的总冠军赛），三星用户社区的社交应用Samsung Members首页居然显示出一副不雅图片，数个小时后才被删去。

三星Galaxy S10系列两次被发现用户身份认证功能存在漏洞

Galaxy S10系列手机也不省心，用户身份识别机制不安全。今年3月，一名意大利用户在对Galaxy S10+进行测试时发现，就算利用一部iPhone显示自己的大头照，也能利用人脸识别技术对手机解锁，而且连续两次都获得了成功，这表明解锁手机并非是撞大运，而是Galaxy S10+安全机制存在缺陷。

10月份有媒体报道称，一名英国用户为Galaxy S10安装一个硅胶保护套后，发现任何人都可以解锁这部手机。三星已经承认这是一个安全缺陷，并承诺将通过软件补丁修正这一缺陷。

Galaxy Fold折叠屏手机未正式发售就被发现存在问题

不过，三星今年令人印象最深刻的尴尬事件，无疑是Galaxy Fold造成的混乱。

这款售价高达1980美元的折叠屏手机原计划4月底上市销售，三星向评测机构发送的评测机型，迅速被发现存在诸多问题，三星受到媒体的批评，并因此决定推迟发售时间。三星历时数月解决了存在的问题。2个月前，三星终于发售了Galaxy Fold，但让它尴尬的是，这款手机再次被发现存在不少问题。

耐用性测试显示，在这款手机开启、折叠次数达到三星承诺的20万次前，Galaxy Fold就废了。