格兰仕起诉天猫：涉嫌滥用市场支配地位

IT之家11月5日消息 刚刚，格兰仕官方发布情况通报，称已于2019年10月28日向广州知识产权法院就天猫涉嫌滥用市场支配地位等相关事宜提起诉讼，并于2019年11月4日得到受理。

2019年6月17日，格兰仕在其公众号上发布《关于格兰仕在天猫平台出现搜索异常的声明》称，自5月28日格兰仕拜访拼多多以来，格兰仕在天猫平台的搜索端陆续出现异常，导致正常销售遭遇严重影响。格兰仕方面表示，发现异常后，通过各种方式与天猫沟通，但异常问题至今尚未得到解决。到目前为止，格兰仕认为至少是天猫业务层面上的不作为，希望引起天猫高层的足够重视。

6月17日晚间，天猫的相关负责人回应称在App上搜索“格兰仕”显示都是正常的。然而格兰仕似乎并不满意此回复，昨日晚间通过其微博再次发表声明《请天猫高层站出来说话》，提到搜索出现反复异常至少是天猫业务层的不作为所导致的，并附视频说明。

6月18日，格兰仕再发公告，称别玩阴的。格兰仕表示，我们想争取一个公开、公平的营商环境，想争取消费者在天猫的合法选择权。我们希望天猫公开对话，希望天猫直接与我方联系。

6月19日，格兰仕官方表示，格兰仕天猫搜索异常事件造成格兰仕相关店铺超20万产品库存积压，整体损失不可估量。

10月28日，格兰仕正式起诉天猫。

11月4日，法院受理格兰仕的起诉。