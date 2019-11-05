iQOO Pro 5G版推出“蝙蝠侠80周年礼盒”，11月11日开售

IT之家11月5日消息 今天上午iQOO手机官方宣布将推出iQOO蝙蝠侠80周年限量定制礼盒，将于11月11日正式开售。

据了解，此次蝙蝠侠80周年限量定制礼盒共有联名定制礼盒和豪华手办礼盒两款。

联名定制礼盒内含iQOO Pro 5G手机（8GB+128GB存储组合、竞速黑配色）、蝙蝠侠联名定制夜光手机壳和蝙蝠侠联名定制帆布袋。

豪华手办礼盒内含iQOO Pro 5G手机（8GB+128GB存储组合、竞速黑配色）、蝙蝠侠手办、智能遥控蝙蝠车和展示地台。

iQOO Pro 5G版搭载高通骁龙855 Plus处理器，电池容量为4500mAh，支持44W Super FlashCharge超快闪充，全系配备UFS 3.0高速闪存。此外，iQOO Pro支持5G+4G双卡双待，配置全新Net Turbo网络加速技术、双Wi-Fi加速技术。

iQOO Pro 5G版采用6.41英寸Super AMOLED水滴屏，屏占比达91.7%，具有vivo屏幕指纹技术。摄像方面，iQOO Pro 5G版搭载了4800万像素的索尼IMX582，搭配超级夜景2.0，120度超广镜头，拥有2.5cm对焦距离的超级微距，还有AI场景2.0、AI人像构图等。