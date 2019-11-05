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2799元至3499元，小米CC9 Pro正式发布：1亿像素五摄+5260mAh电池

2019-11-5 15:31:08来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月5日消息 今日下午，小米在北京小米科技园举行小米CC9 Pro与小米手表新品发布会。会上，小米CC9 Pro正式发布，搭载骁龙730G处理器，配备1亿像素五摄，内置5260mAh电池，售价2799元起。

价格方面，小米CC9 Pro 6GB+128GB售价2799元，8GB+128GB售价3099元，8GB+256GB尊享版售价3499元。

小米CC9 Pro采用全曲面机身，搭载6.47英寸双曲面屏，通过德国莱茵低蓝光认证，拥有3.43mm下巴，共有冰雪极光、魔法绿境与暗夜魅影三种配色。

配置方面，小米CC9 Pro搭载骁龙730G处理器，内置5260mAh条形快充电池，全系标配30W闪充，搭载全球首款超薄光学屏幕指纹，通过Hi-Res Audio认证，采用等效1cc超大音腔设计，支持NFC与红外，配备3.5mm耳机孔。

相机方面，小米CC9 Pro后置五摄为超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头。

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