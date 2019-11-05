1.4万元！戴尔推出全球首款内置色度计和雷电3接口的4K显示器

IT之家11月5日消息 今天在Adobe MAX上，戴尔宣布推出UltraSharp 27 4K PremierColor显示器（UP2720Q）。

戴尔声称这是世界上第一台具有内置色度计和Thunderbolt 3接口功能的27英寸4K显示器。这款新显示器支持100%Adobe RGB，98%DCI-P3和80%BT.2020的广泛色彩范围。这款显示器的主要亮点是内置的色度计，能帮助用户轻松进行校准。

这款显示器的其他亮点：

UltraSharp 27 4K PremierColor是CalMAN Ready显示器，可与CalMAN颜色校准软件无缝配合。

高对比度和低暗亮度可提供令人印象深刻的对比度和深黑色。

使用易于安装的遮光罩，可减少阳光或头顶灯对显示器造成的任何不必要的眩光和反射。

这款显示器为Thunderbolt 3提供了高达40Gbps的速度，并可以为连接的笔记本电脑提供高达90W的充电功率。

你可以使用Thunderbolt连接最多两个4K显示器，以提高多任务处理效率并提高生产率。