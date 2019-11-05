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小米手表可选100多种表盘，微光模式可让时钟长亮

2019-11-5 15:48:23来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月5日消息 在介绍完小米手表的硬件配置后，小米又介绍了小米手表的软件生态。

小米手表带来了开放生态的手表操作系统「MIUI For Watch」，有便捷交互、海量表盘、能下载App等特点。

在大家关心的表盘方面，小米手表通过内置表盘市场，超过100款品质表盘主题任何你选择，并且持续增加中。还支持自定义表盘，喜欢的功能、照片都可设置为表盘。

同时，小米手表通过“微光模式”，让时钟长亮，看时间超方便。

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关键词：小米手表

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