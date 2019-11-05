小米手表正式发布：腕上“小型手机”，1299元

IT之家11月5日消息 小米手表价格刚刚已经正式公布，1299元，今天下午5点开启预定，11月11日0点全渠道首卖。

小米手表采用1.78英寸AMOLED方形大屏，44mm表盘像素密度为326PPI精细显示，大小男女适用；四曲面玻璃镜面、铝合金磨砂表框，质感极佳且坚固耐划；陶瓷后盖与氟橡胶材质表带，温润亲肤，适合长久使用。

小米手表内置全功能eSIM芯片，支持独立接打电话和上网，可以是备用机，也可以一号双终端，联通、移动、电信三大运营商均支持。

小米手表全球首发高通骁龙可穿戴旗舰处理器3100 4G版，支持独立WiFi、独立蓝牙，多功能NFC等配置。内置570mAh大容量电池，36小时续航；预装开放生态的手表操作系统MIUI For Watch，提供海量表盘（超过100款）、能下载App，支持自定义表盘，喜欢的功能、照片都可设置为表盘；内置全功能小爱同学，远程操控智能家居；欧洲赛级运动算法「FIRSTBEAT」，支持VO2max最大摄氧量分析，10种专业运动模式；

小米手表还内置应用市场，针对手表深度定制超过40款常用App，并持续增加中。同时与QQ，Keep、QQ音乐、航旅纵横等多款软件联合深度定制。