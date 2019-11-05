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小米手表还有尊享版：蓝宝石玻璃/不锈钢表带，1999元

2019-11-5 16:01:32来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月5日消息 今天下午，小米正式推出了小米手表，售价1299元。之后，小米手表还推出了一款尊享版，材质升级，一起来看一下吧。

小米手表尊享版采用了蓝宝石玻璃镜面，9H超高硬度，全抛光不锈钢表框，表带也是不锈钢链式表带。

小米表示四曲面蓝宝石玻璃工序很复杂，需要25天精细打磨。

小米手表尊享版采用限量的方式发售，全球唯一编号，官方称其为腕上的艺术品。

价格方面，小米手表尊享版售价1999元，12月下旬上市。

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关键词：小米小米手表尊享版

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