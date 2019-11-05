小米MIUI 11预热3个新功能：专注模式，万象息屏自定义图片，课程表

IT之家11月5日消息 距离十月中旬第一批稳定版发布，已经过去了一段时间。小米MIUI表示，除了马不停蹄适配更多机型之外，也为大家准备了一些新功能！虽然很多仍在内测阶段，但先让来看看未来一段时间MIUI 11会增加的新功能吧。

专注模式

在之前的MIUI负责人在线中，收到了很多关于专注模式的反馈，目前专注模式已经进入开发版内测，很快就能和大家见面了。

你可以在设置>屏幕时间管理 中打开专注模式。最长支持一次90分钟的专注模式，开启后手机将只能使用紧急呼叫和相机功能，所以开启前务必注意哦。

除了精美的动画外，还在专注模式中加入了统计数据，你可以在这里查看使用专注模式的数据记录，进一步督促自己。

万象息屏自定义图片

MIUI 11的万象息屏功能一经推出，就收到了大量好评，我们也看到各种精彩的息屏签名。为了进一步满足大家个性化的需求，我们为万象息屏增加了自定义图片功能，以及对emoji表情的支持，目前已在内测。

你可以选择任意图片作为息屏图案，黑色背景或透明背景的显示效果会更好。还可以文字颜色、时间的显示位置、是否显示电量及通知图标进行设置。

课程表

在MIUI负责人在线中我们也收到了大量对于更便捷的课程表工具的需求，目前产品方案已经完成，将由日历、小爱同学、智能助理团队联合开发。

单周、双周、周数，都能选择。