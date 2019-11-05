三星在美裁撤CPU研发团队，自主芯片Exynos前景不佳

据国外媒体报道，三星电子公司今天表示，将关闭旗下一家美国公司的CPU研究部门。分析师表示，此举表明这家科技巨头自主Exynos品牌移动芯片前景黯淡。

三星试图降低对内存芯片的依赖，增加逻辑芯片的销量，而Exynos移动处理器芯片被认为是该公司这一努力的一个标志。逻辑芯片用于移动设备和自动驾驶车辆等。

Exynos移动芯片目前只用于三星旗舰智能手机Galaxy系列，该芯片成为高通公司移动处理器竞争对手。但是，除了自己使用，三星自主研发的该移动芯片很难找到外部买家。

分析师表示，这次关闭Exynos芯片部门的决定，意味着三星在推广Exynos芯片的努力中面临挑战。关闭Exynos芯片部门，涉及裁员约300人。

韩国券商Cape Investment & Securities分析师朴成顺（Park Sung-soon）表示，“(Exynos)芯片并没有被其它公司使用，并且不断丧失在移动处理器市场中的地位，这引起业界对公司的竞争力的担忧。”

关闭Exynos芯片部门的决定引发了业界的猜测，即三星将使用来自ARM的内核设计或半定制设计。但朴成顺还表示，三星不太可能完全放弃Exynos芯片业务。

三星表示，它将继续开发和生产Exynos芯片。因关闭Exynos芯片部门而受到影响的300名员工中，有一部分可能会被安排从事其它研发项目。

在谈及自己逻辑芯片业务时，三星在一份声明中表示，“根据对我们System LSI业务的全面评估，以及在全球市场保持竞争力的需要，三星已经决定转移走我们在美国的部分研发团队。”

三星一位女发言人表示，这次关闭Exynos芯片部门受到影响的员工，大多来自三星位于奥斯汀（Austin）的研发中心（R&D Center），一小部分来自三星位于圣何塞（San Jose）高级计算实验室（Advanced Computing Lab）的CPU项目团队。自2010以来，三星旗下这个奥斯汀研发中心一直研究CPU内核技术。

这位发言人还称，这些员工有的被裁减，有的将被转移到三星其它部门工作。

不愿意透露身份的消息来源透露，“自主内核技术研究，给三星整个逻辑芯片业务带来的价值低于预期。”

截止目前，三星电子公司是全球最大的内存芯片制造商。该公司在今年4月份曾表示，计划2030年前对逻辑芯片业务投资1160亿美元。