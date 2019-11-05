DxOMark发视频介绍最新登顶的小米CC9 Pro尊享版：影像力不俗

IT之家11月5日消息 小米手机官方于今天下午正式发布了新款小米CC9 Pro。这款手机采用一亿像素“五摄四闪”配置，其影像力自然不容小觑。小米CC9 Pro尊享版也以121分的DxOMARK相机得分成功登顶，与华为Mate30 Pro得分一样并列第一。发布会后DxOMark官方也发布视频向大家介绍了这款登顶排行榜的手机拍照新贵。

小米CC9 Pro五摄像头配置：

• 主摄像头：1亿800万像素1/1.33英寸传感器，f/1.69镜头，等效25毫米，光学影像防抖（2700万像素输出分辨率）

• 长焦镜头：1219万像素1/2.6英寸传感器，等效50毫米f/2镜头

• 超长焦镜头：799万像素1/3.6英寸传感器，等效94毫米f/2光学影像防抖镜头

• 超广角镜头：2011万像素1/2.8英寸传感器，等效16毫米f/2.2镜头

• 微距摄像头：f/2.4镜头，用于拍摄2-10厘米的微距照片（不包含在我们的测试中）

• 双闪光灯，一个为强光，另一个为柔光

小米CC9 Pro尊享版是小米最新的高端智能手机，配备有6.47英寸FHD+ AMOLED显示屏，以及一个极大的5260毫安电池。在成像方面，它搭载五摄像头配置，并会提供许多照片应用。主广角摄像头使用1亿800万像素Quad-Bayer传感器，可产生2700万像素图像输出。它还搭配了一个2000万像素超广角摄像头，以及两个长焦镜头，以优化每个变焦系数下的摄影表现。第一个长焦镜头提供2倍变焦系数（等效50毫米），而第二个超长焦镜头则可以增加主摄像头的等效焦距至3.5（等效94毫米）。整体拍摄能力十分不俗。