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微软正式大规模推送Chromium Edge浏览器新版Logo：“网上冲浪”

2019-11-6 7:05:04来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月6日消息 上周末，我们报道了Microsoft Edge获得了新LogoLogo。微软昨天在Ignite 2019大会上正式发布了新的Edge Logo。新的Edge Logo旨在捕捉微软计划提供的创新浪潮。今天，微软正式面向所有用户推出此新Logo。这个新Logo将推广到所有渠道：Canary，Dev和Beta。

在Ignite大会上，微软宣布推出适用于Windows和macOS的新Microsoft Edge的候选版本。微软还提到，新的Microsoft Edge正式稳定版将于1月15日以90多种语言全面上市。与现有的Edge浏览器不同，新的Microsoft Edge由与Google Chrome浏览器相同的Chromium Web引擎提供支持，因此它将提供出色的Web兼容性和性能。

除了兼容性和性能之外，微软将提供新的创新功能，例如收藏，使你可以更轻松地收集Web内容，组织研究并将该内容导出到Word和Excel中，以便你可以利用这些应用程序的功能来分析信息和合作。在新的Microsoft Edge中，默认情况下将启用跟踪防护。借助SmartScreen和Tracking预防，微软将保护你免受网络钓鱼计划、恶意软件和其他攻击。微软Edge和Bing还将在整个Web体验中提供新的InPrivate模式。在这种新模式下，使你可以更好地控制个人数据。

微软Edge浏览器预览下载，点此链接

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关键词：Edge浏览器Chromium微软

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