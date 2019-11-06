威马汽车全资收购北京金凯鸿达汽车租赁公司

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据天眼查数据显示，近日，威马汽车全资收购北京金凯鸿达汽车租赁有限公司。
北京金凯鸿达汽车租赁有限公司成立于2013年12月，注册资本550万人民币，法定代表人为刘立群，公司经营范围包括汽车租赁（不含九座以上客车）、销售汽车配件、家庭劳务服务。
9月26日，北京金凯鸿达汽车租赁有限公司发生一系列变更，四位自然人股东全部退出，新增威马汽车运营主体威马智慧出行科技（上海）有限公司。公司法定代表人、执行董事等也发生变更。
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