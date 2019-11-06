苹果将更新推送通知服务APNs

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IT之家11月6日消息 日前，苹果发布公告称，自2020年11月起，Apple推送通知服务（APNs，全称Apple Push Notification service）将不再支持旧版二进制协议。
苹果表示，建议通过旧版二进制协议推送通知的开发者，尽快更新至基于HTTP/2的APNs提供商API，将能使用诸多强大的现代化功能，例如通过 JSON 网络令牌进行验证，收到优化后的错误信息，以及获取每个通知的反馈。
▲APNs提供商API
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