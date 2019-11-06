内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

苹果将更新推送通知服务APNs

2019-11-6 10:41:42来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月6日消息 日前，苹果发布公告称，自2020年11月起，Apple推送通知服务（APNs，全称Apple Push Notification service）将不再支持旧版二进制协议。

苹果表示，建议通过旧版二进制协议推送通知的开发者，尽快更新至基于HTTP/2的APNs提供商API，将能使用诸多强大的现代化功能，例如通过 JSON 网络令牌进行验证，收到优化后的错误信息，以及获取每个通知的反馈。

▲APNs提供商API 

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有