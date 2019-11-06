程维柳青哭了几次后，滴滴顺风车回来了

在下线一年多的时间后，滴滴顺风车回来了。

就在刚刚，滴滴顺风车在滴滴出行App公布了最新产品方案，同时宣布将于11月20日起，陆续在哈尔滨、太原、石家庄、常州、沈阳、北京、南通7个城市上线试运营。

而方案提到，针对用户普遍关心的安全准入问题做了重点回复，在新的方案中，平台将引入失信人筛查机制，并积极探索与第三方信用产品企业合作方式，以便进一步提升用户准入门槛。

方案还指出，试运营期间，将在这7个城市首先提供5:00-23:00（女性5:00-20:00）、市内中短途（50公里以内）的顺风车平台服务。试运营期间，不收取信息服务费。

对于上述规则，滴滴内部知情人士称，女性只能使用到顺风车至晚上8点是处于安全考虑。试运营期间，不收取信息服务费，是指乘客支付的费用100%给司机，也就是不收取佣金。

几次尝试上线未果

10月25日，滴滴在官方发布了一封《持续推进安全管理工作诚恳接受社会公众监督》的整改报告，整改报告中称，“自去年9月4日启动安全自查、整改以来，在主管部门指导帮助下，滴滴持续努力完善安全管理体系，扎实推进各项整改工作。目前限时整改项全部完成；持续推进项均取得阶段性结果，未来将持续优化。”

滴滴上述人士对网易科技表示，这份整改报告其实就意味着滴滴已经在准备要上线顺风车。

在此之前，程维柳青曾多次对外宣传，滴滴顺风车上线仍无具体时间，但有多位滴滴员工对网易科技表示，滴滴内部曾多次筹划顺风车上线，但最终会因为各种原因没能最终成功。

而早在今年4月份网易科技发布的”后厂村7号”稿件《滴滴渡劫》一文中，多位顺风车员工向“后厂村7号”透露，内部小范围流传，顺风车的重启工作正在进行中。此前的消息是，争取3月前完成安全合规的工作，正式将材料提交至政府监管部门进行审批，预计4月份上线。不过近期又有声音传出，顺风车上线时间或许要拖到6月，也或者先小流量灰度上线。

“滴滴急于上线顺风车业务，一方面是顺风车业务是滴滴最赚钱的业务，滴滴不可能一直不让其上线，此外，在滴滴顺风车下线一年之际，几大玩家也是动作频频，都想在顺风车的空窗期尽可能多地占领市场，扩展自己的出行版图。”一位不愿具名的的网约车人士表示。

“你说滴滴能不着急吗？”上述网约车人士说。

根据公开资料显示，在过去一年，嘀嗒、哈啰已经发展壮大，根据《2019哈啰顺风车“十一”黄金周绿色出行数据报告》显示，全国顺风车订单总量突破1600万单。此外，6月初，高德地图发布的海报显示，将在广东省与武汉市招募顺风车车主，有意重振顺风车业务。同时，职场社交平台钉钉已在杭州接入嘀嗒、哈啰的顺风车服务。

过去一年，滴滴都做了哪些努力？

早在7月18日，滴滴顺风车举办媒体开放日，滴滴出行CEO程维、总裁柳青及其他核心管理者均来到现场，这也是滴滴顺风车自下线以来第一次举办公开的媒体活动。在会上，程维、柳青与各位高管对顺风车的诸多问题依次进行了回应。

滴滴顺风车总经理张瑞介绍，在安全整改的300多天里，滴滴顺风车共迭代了12个版本，优化了226项功能，整合了包括准入门槛、行前预防、行中保护、行后处置四大模块在内的上百个安全功能和策略。

具体包括，第一，回归顺风车本质，保证“真正顺路”。根据各地小客车合乘指导意见，规定车主的接单次数，并去掉附近接单功能、限制常用接单区域。另外，个性化头像、性别、长文评价标签等涉及到用户隐私相关的一切敏感信息会永久下线。

第二，加强用户信息筛查能力，尽最大努力保证真实身份。同时，在用户注册、发单、接单、上车等多个环节增加人脸识别的频次。此外，滴滴顺风车还提出了信息核验卡的功能，司乘双方可以根据核验卡提供的头像（到达上车点前才提供）、车型、乘客人数等信息在上车前进行二次确认，若发现人车不符，用户可直接举报。

第三，优化接单流程，“双向确认“防止挑单。

第四，持续升级安全功能，同步迭代了平台110报警、行程分享、紧急联系人、路线偏移提醒、行程录音等功能。

第五，推出女性安全助手，提供女性专属保护。

柳青坦言，滴滴顺风车下线已将近一年，对于是否上线内部争议很大，她直言“就是怕”。“可以非常坦然的跟大家讲，我们比较怂的，在这件事情上，我们内心有这么多纠结，这么多彷徨，谁那么笃定就能推出一个100%安全的产品。谁都愿意做一件工作大家都说你真棒，谁愿意每天无数人骂你黑心，这么大的心理压力，是为什么我们等了这么长时间的重要的原因。我们等了这么长时间就是害怕。”

当时柳青回忆乐清事件，她表示，去年乐清恶性事件发生时非常难熬，她和程维在办公室痛哭了一次。而在7月18日现场，柳青也哽咽了。而滴滴员工称，在某一日向政府汇报工作的时候，“我听说程维哭了”，当时柳青并未在场。

据悉，在事件发生后，滴滴组建了安全委员会。由程维带领去去各个曾经发生过这种灾难性的危机或者事件的企业学习，比如壳牌、国家电网、松下、航空公司。

柳青当时称她很难想象如果再次发生此类事件该怎么办。“再发生这样的事情，我觉得只能交给各位来评判了我们下一步应该怎么样，我说的是真心的想法，我没有答案，我确实没有答案。”

“我们深知，安全事件无法100%杜绝，但我们一定100%努力，为用户提供更安全便捷的服务。”在最新的整改报告里，滴滴这样承诺到。

11月下旬，滴滴顺风车将试运营，你怎么看呐？