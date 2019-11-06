等等党又一次胜利！红米K20 Pro尊享顶配版2799元+6期免息

IT之家11月6日消息 红米K20 Pro 尊享版 12GB+512GB 今日京东直降至2799元，855Plus加持，支持6期免息：点此购买。

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PS：北京、上海、江苏、浙江、广东5个地区的京东售价依旧为2999元，无缘本次大促。

• 邮储银行信用卡京东3C数码品满1000减200元 活动时间：（1）2019年11月1日至11月15日（除11月11日外）每天10:00:00-23:59:59（2）2019年11月11日00:00:00-23:59:59 参与商品：京东商城实物类部分商品 参与方式：邮储银行信用卡持卡人通过京东支付-邮储银行信用卡支付可享受单笔订单商品应付金额满1000减200元 优惠参与次数：活动期间同一用户参与1次优惠，11月11日名额限15000个，11月1日至11月4日、11月8日至11月15日（除11月11日外）每日限1900个，11月5日-11月7日每日限3700个，先到先得。

• 工商银行信用卡京东手机满2000减100元

2019年11月1日-11日每日0点开始，工商银行信用卡用户在京东商城购买“手机”品类商品，选择京东支付并使用工行信用卡完成在线支付，享单笔满2000元立减100元优惠。 其中11.1日、11.5日、11.11日为手机大促日，每活动日限优惠名额3000个；11.2-11.4日、11.6-11.10日期间，每活动日限前1600名用户参与。活动总名额21800个，先到先得，用完即止。每用户在活动期间内仅能享受一次立减优惠。

K20 Pro机身正面是一块6.39英寸AMOLED 19.5:9的极界全面屏、通过了德国电气工程师协会VDE低蓝光护眼认证，支持硬件DC调光。采用了屏幕指纹和升降式摄像头，无刘海，据官方称K20全屏占比提升到91.9%。封装工艺则采用了COF技术，下边框宽度仅为3.8mm。

背面采用3D四曲面大收弧机身，贴合手掌的舒适曲线，其中黑色采用采用“凯夫拉”纹理，另外两种颜色为玻璃渐变色工艺，有火焰红、冰川蓝、碳纤黑、水之密语四种颜色，且新增酷黑机甲配色。

配置方面，Redmi K20 Pro 尊享版搭载骁龙855 PLUS处理器，共有8GB+128GB 、8GB+512GB、12GB+512GB三个版本，第七代屏幕指纹技术，在强光、干手、低温等特殊场景下的解锁成功率提升30%，支持NFC。

4000mAh大容量电池，标配27W快充。拍照方面，前置采用一颗2000万像素镜头，后置采用4800万像素SONY IMX586传感器主摄+1300万像素超广角和800万像素长焦镜头。支持多功能NFC、双频GPS导航。

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