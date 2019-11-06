一日吸猫，终生铲屎？小米有品这些小家电让猫奴更轻松

宠物对于现阶段一个健全人来讲已经成为了生活中的一部分，“一日吸猫，终生铲屎”这样的情况已经越来越普遍的出现在我们的日常生活中。



但是不管是养猫还是养狗，难免会碰到各种各样的问题，猫奴狗奴们除了每天铲屎，还要喂猫粮狗粮、给它们喝水，没事儿还要给“主子们”挠痒痒，哄它们开心。

伺候主子的日常，现在来看真的是一件非常艰巨的任务。好在小米有品里众多的宠物用品让铲屎官们能更加轻松的伺候猫主子。一起来看一下吧。

尾巴生活Feeder宠物智能喂食器

尾巴生活宠物智能喂食器是一款专门喂食的小家电，它简洁的外观以及智能的使用方式方便投喂宠物。即便是不在家也能通过App远程对宠物进行喂食，方便长时间的差旅人士照看自家主子。

用户可以提前设置好尾巴生活Feeder宠物智能喂食器的出粮时间和分量，到开饭的时间，宠物自行就能吃粮。其内部有专门的防卡粮结构，通过六分格和刷粮软胶送粮，每次会将宠粮划分为6g/份。避免出粮过程中卡粮的情况发生。

其内部储量卡槽进行升级，可应对13毫米以下直径的宠粮，市面上主流的猫粮和中小型狗粮都可以顺利投喂。另外，铲屎官可通过尾巴生活App或小程序对喂食器进行设置，自动设置出粮时间，对宠物进行科学喂养。

另外，当宠粮出现缺粮情况，App和喂食器会自动提醒宠主填粮。除了这些外，它使用的304不锈钢食盆以及ABS储粮桶都能有效减少细菌滋生，防夹伤、防误启、防触电功能都能保障宠物取食安全。4L设计能装下2千克猫粮/狗粮。尾巴生活Feeder宠物智能喂食器售价369元，双11小米有品到手价为287.89元。有铲屎官需要的话可以关注一下。

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猫猫狗狗宠物饮水机



说完吃饭，我们再来聊聊喝水。小米有品也有在销售猫猫狗狗宠物饮水机。喂食机+饮水机基本上满足了宠物的最低生活保障。猫猫狗狗宠物饮水机对于铲屎官来讲，应该是一款非常具有性价比的产品，双11期间119元的价格绝对是非常划算。

猫猫狗狗宠物饮水机采用流动水源设计，通过饮水机内部的方形循环水路实现接近自然的流动水源。

有时候，宠物喝水难免会在水盆上留下毛，猫猫狗狗宠物饮水机采用溪流冲刷设计，不留毛发污垢，保持水面洁净，同时，活水和大水面的设计也增强了宠物饮水的兴趣。

在水质方面，猫猫狗狗宠物饮水机内部包含四重过滤系统，可实现24小时不间断循环过滤，通过过滤能将小颗粒、毛发、余氯、重金属等过滤，全面净化和软化水质，改善饮水口感。

其2L的容量足够宠物饮用一些时间，加水只需提起顶盖，饮水器就能自动停止工作，方便用户加水。2.5W的工作功率仅用充电宝就可供电，同时低于40分贝的噪音，对宠物的安全和休息也不会造成影响。猫猫狗狗宠物饮水机小米有品售价为149元，双11期间售价为119元，同时还有独立的专用滤芯可供用户选购，售价为26元。

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萌王星智能宠物冷暖窝



聊完了吃喝，接下来我们看看住。传统的猫窝狗窝已经满足不了主子们日益增长的生活品质需求，萌王星推出了智能宠物冷暖窝。这款宠物冷暖窝采用太空舱设计，非常具有科幻感。

萌宠王智能宠物冷暖窝采用三洞设计，同时，整体采用三角形结构，更加稳定坚固。内部有倾倒传感器，一旦发生悬空或倾倒，App会立刻通知宠物主人。

宠物窝太空舱内采用怀抱式设计，同时可以感知环境温度，并根据环境温度自动调节。其内部搭载的SoC芯片可智能调控舱内温度，确保宠物的窝内环境适宜，同时还有38厘米直径的制冷/加热面，适合一些中小型宠物。

除此之外，萌宠王智能宠物窝内置全新制冷系统，确保在南方也不会结露，保证宠物不会受到皮肤病的侵染。用户可通过萌王星App对宠物窝进行监控，这款宠物窝能精确监测宠物的活动、睡眠数据。

另外内置的氛围灯，也能保证宠物在黑暗环境下顺利度过，其灯光颜色可通过App进行调节。内部33升空间能允许4公斤以下小型犬使用，同时大部分宠物猫也能在宠物窝里伸展自如。

另外，宠物窝入口处采用高强度ABS包边，底部软胶设计也能牢固贴合地面，内部柔软毛垫也方便用户清洗。萌宠王智能宠物冷暖窝售价为599元，小米有品双11期间售价为399元。感兴趣的用户可以为爱宠购买一个。

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