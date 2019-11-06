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科技部：我国6G研发正式启动

2019-11-6 19:37:47来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月6日消息 据科技部官网消息，为促进我国移动通信产业发展和科技创新，推动第六代移动通信（6G）技术研发工作，2019年11月3日，科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。

会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组，其中，推进工作组由相关政府部门组成，职责是推动6G技术研发工作实施；总体专家组由来自高校、科研院所和企业共37位专家组成，主要负责提出6G技术研究布局建议与技术论证，为重大决策提供咨询与建议。

科技部表示，6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着我国6G技术研发工作正式启动。

王曦副部长在总结讲话中指出，目前全球6G技术研究仍处于探索起步阶段，技术路线尚不明确，关键指标和应用场景还未有统一的定义。在国家发展的关键时期，要高度重视、统筹布局、高效推进、开放创新。

下一步，科技部将会同有关部门组织总体专家组系统开展6G技术研发方案的制订工作，开展6G技术预研，探索可能的技术方向。通过6G技术研发的系统布局，凝练和解决移动通信与信息安全领域面临的一系列基础理论、设计方法和核心技术问题，力争在基础研究、核心关键技术攻关、标准规范等诸多方面获得突破。为移动通信产业发展和建设创新型国家奠定坚实的科技基础。

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关键词：6G

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