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小米Note 10系列正式发布，海外版小米CC9 Pro

2019-11-6 19:54:41来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月6日消息 据小米官方消息，小米Note 10系列今日正式发布。小米Note 10为普通版的小米CC9 Pro，而小米Note 10 Pro为小米CC9 Pro尊享版；功能和配置方面基本相同。

配置方面，小米Note 10系列采用6.47英寸2340×1080分辨率OLED水滴曲面屏幕设计，通过德国莱茵TUV认证，支持边框炫彩呼吸灯，采用最新的超薄屏下指纹识别方案，搭载骁龙730G处理器。支持多功能NFC及红外遥控功能，预装MIUI 11系统。

相机方面，小米Note 10系列后置五摄：超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头，此外还搭载了两个光学防抖系统，每个光学防抖模组都拥有四轴马达，能够有效过滤手持拍摄中的抖动；支持全新“14bit超级夜景”，基于RAW域的无损高精算法，带来“夜神级”拍照体验；前置方面，该机前置摄像头为3200万像素。此外，小米Note 10 Pro采用8P镜头。

价格方面，小米Note 10（6GB+128GB）价格为549欧元（约合人民币4260元），小米Note 10 Pro（8GB+256GB）价格为649欧元（约合人民币5036元）。

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关键词：小米Note 10小米Note 10 Pro

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