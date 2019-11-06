Redmi Note 8T发布：支持NFC和18W快充

IT之家11月6日消息 除了小米Note 10之外，小米今天在海外还发布了Redmi Note 8T，该机与Redmi Note 8基本相同，但增加了NFC支持，并在包装盒中提供了18W快速充电器。

Redmi Note 8T屏幕尺寸为6.3英寸，具有FHD +分辨率，正面“水滴”内是1300万像素自拍摄像头。在背面有四摄像头，包括一个4800万像素F / 1.6的主摄像头，一个800万像素F / 2.2超广角摄像头，200万像素的微距摄像头和一个200万像素的深度传感器。

Redmi Note 8T采用了跟Redmi Note 8相同的骁龙665处理器，辅以3GB或4GB RAM以及高达128GB的存储空间，可以通过microSD插槽进行扩展。电池容量为4,000 mAh，包装盒中随附18W快速充电器。在软件方面，预装基于Android 9 Pie的MIUI 10。

Redmi Note 8T的4 / 64GB版本最初将提供蓝色，白色和黑色配色，价格为199欧元（约合人民币1543元），定于11月8日在西班牙和意大利首发开卖，随后分别于11月13日在法国和11月15日在德国开始。

此后，这款手机将慢慢进入欧洲的更多地区，还将提供另外两个版本：较便宜的3 / 32GB版本（售价179欧元，约合人民币1388元）和更高端的4 / 128GB版本（售价249欧元，约合人民币1931元）。