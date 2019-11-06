徕卡发布SL2全画幅无反相机，支持1.87亿高像素模式

IT之家11月6日消息 今天晚上，徕卡正式推出了徕卡SL2全画幅无反相机，搭载4700万像素CMOS感光元件，支持五轴防抖技术、全新徕卡物距探测式自动对焦技术，采用576万像素分辨率的徕卡EyeRes®电子取景器，售价47,900 元，11月21日上市。

徕卡SL2搭载4700万像素全画幅CMOS，支持14 Bit的RGB色彩深度以及高达50000的ISO感光度。全新徕卡SL2配备了一个浮动式感光元件，可以自动调节位置，以便快速有效地补偿相机抖动，这一重大防抖技术的升级，大大提升手持摄影的成功率。

徕卡SL2配有新的徕卡物距探测式自动对焦技术，包括人脸与人物（全身）识别在内的一系列对焦模式外，SL2的全新对焦系统可自动判断被摄对象是静止或运动中，并由此在运动追焦和静态对焦之间做出调整，进而准确且快速地捕捉到瞬息万变的瞬间姿态。徕卡SL2以210万像素触摸屏幕配上全新的用户界面，优化的菜单设计将参数选项图像化，在视觉上简单直观一目了然。

徕卡SL2是第一台使用全新Maestro III 处理器的徕卡相机，通过焦平面快门的无损画质连拍可以达到每秒10帧的速度，使用电子快门则为每秒20帧。徕卡SL2能实现5K模式下最高每秒30帧拍摄，在4K模式下最高每秒60帧拍摄，而在全高清模式下，可以实现每秒180帧拍摄。