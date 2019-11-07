华为张星楠：华为手机，不只是摄像头的创新

昨日，2019中国5G终端创新峰会暨第七届中国手机设计大赛天鹅奖颁奖礼在广东河源福朋喜来登酒店隆重举行。此次大会以“创新5G时代，共赢智能未来”为主题，紧扣5G发展大势，促进产业链协作交流。邀请手机厂商、芯片器件厂商、互联网企业等代表，河源各产业园区企业代表，共600余人，各方齐聚共同探讨5G手机终端未来新发展和新的篇章。

华为作为全球信息通信的领导厂商，以其强大的技术背景改写全球市场格局。今年以来，华为在饱受争议的同时也在引领着5G手机风潮，助力5G普及。华为手机产品线副总裁张星楠出席此次大会并作报告“引领5G创新，共创智慧未来”，为大家讲述华为手机的设计创新不仅仅在热议的摄像头，而是各方各面的细节体现。

张星楠表示，尽管华为正在经历一些坎坷，但手机业务仍然继续保持持续的增长。截止8月份数据显示，手机业务约同比增长26%，；截止10月22日手机2019年手机发货量达到了2亿台。除了手机之外，PC平板、智能音频、智能穿戴等等各个消费产品领域都有接近2.5倍以上的增长。

在手机设计上，华为致力于去建立能够影响大众的审美秩序。希望可以在细节上符合大家审美和使用的习惯，人们照相的时候应该是什么形态，美学设计和秩序上就要相应作出做思考。例如，随着摄像头数量及功能的增多，为调整和优化设计结构，手机摄像头从P20的横向调整为竖向，手机LOGO为匹配布局一并变为纵向。

而今年的Mate30系列引入了一颗电影摄像头。张星楠认为，视频和影像的传播是未来的发展趋势，所以在手机上强调了对视频功能的机载，随之进一步加强了影像的功能的创新。

除了被人津津乐道的摄像头之外，外观美学上同样有着创新。华为每年都会为手机推出新的配色。Mate20上推出翡冷翠，这是第一次以绿色为基调的手机在市面上引起了大家的关注和效仿，今年华为将银色和紫色进一步发展。除了颜色，还有材质创新。华为今年推出的“素皮”既耐磨性又提供IP68的防尘抗水，同时具备皮质特性，这款材料搭载的手机也将在5G版本推出。

华为在5G上有着长期持续的投入。基础技术，包括标准、芯片、网络和终端等都有着近十年的积累，目前在全球的整个5G的技术提案上有超过18000件提案，在基础专利贡献占比超过20%，在世界排名第一。

张星楠表示，华为希望为消费者提供的选择是周全的方案，在芯片创新上体现在两方面。第一是独立组网和非独立组网兼容，这样消费者在选择的时候不会考虑选择5G终端是否没有网络的问题；第二，搭载首款旗舰5G SoC芯片，5G双模SA/NSA同样说明了华为5G是真正助力于整个产业发展，方便消费者体验，而不是过渡方案。

除了硬件，华为在软件上也有着创新。在今年上海Mate30的发布会上，华为创造了5G需求空间，用华为VR眼镜就可以直接在空间里看直播。包括体育的直播、游戏的直播、展会直播、音乐会直播等，会成为未来5G时代的新常态，也是一种创新的体验。同时，电子游戏可以通过5G和VR直接与云联动，使体验VR大型的游戏体验成为现实。

张星楠表示，随着5G时代的到来，华为在手机的设计，包括外观、形态、功能体验上会持续创新，以及会对围绕手机周边，进行1+8+N战略创新创新——1就是手机是主入口，8就是4个大屏的入口：PC、平板、智慧大屏、车机，而非大屏入口现在发布的有耳机、音箱、手表，眼镜。N则是泛IoT硬件构成的华为HiLink生态——打造一种全新的生态和环境，方便人们的体验，提高人们的幸福感和满意度。