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华为Mate30 Pro推送EMUI10系统重要补丁包：优化相机拍照性能

2019-9-30 14:50:23来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月30日消息 华为Mate30、Mate30 Pro手机已经正式发布，并且已经上市开售。华为Mate30系列手机还将首发预装基于安卓10的EMUI10系统，不过剔除了谷歌GMS生态系统，转而使用自家的华为HMS和App Gallery商店。

EMUI10基于安卓系统开发，加入了暗黑模式，并带来了多彩的AOD灭屏显示和升级的杂志锁屏，还引入莫兰迪风格的6种颜色。还有黄金比例图标、全新相机体验、深色模式、流畅动效等等。

近期，华为Mate30 Pro手机推送了EMUI10的系统重要补丁包，带来了相机拍照方面的优化，推荐升级。

华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，搭载麒麟990处理器，华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充。

相机方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机。

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关键词：华为Mate30 ProEMUI10华为手机

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