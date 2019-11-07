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在买智能手表这件事上，美国iPhone用户购买量是安卓的两倍

2019-11-7 8:35:41来源：猎云网作者：小猪配齐责编：骑士评论：

Consumer Intelligence Research Partners（简称CIRP）的最新数据显示，美国35%的iPhone用户拥有智能手表，而安卓用户只有16%。这表明，iPhone用户购买智能手表的可能性是Android用户的两倍多。

在美国的Phone用户中，19%的人拥有Apple Watch，10%的人拥有Fitbit。安卓用户更可能购买Fitbit（5%），而不是三星智能手表（4%）。CIRP合伙人、联合创始人Josh Lowitz表示，在所有购买智能手表的智能手机用户中，拥有智能手表的用户比例相对较小，iPhone用户拥有智能手表的可能性是Android用户的两倍。

“不出所料，苹果手表是iPhone用户购买的首选智能手表，而大约一半的用户拥有Fitbit。直到现在，Fitbit还是一个中立的品牌，但是安卓用户也会选择购买。这为苹果的生态系统创造了一个有趣的新安卓入口，相当比例的iPhone用户现在使用的可穿戴设备变得更适合安卓。此外，在为数不多的拥有智能手表的安卓用户中，三星和Fitbit的份额大致相当。”

谷歌刚刚宣布了以21亿美元收购Fitbit的计划，计划推出一个新的“由谷歌制造”的可穿戴设备类别，其中包括Fitbit设备。苹果首席执行官蒂姆·库克最近表示，基于苹果手表以及AirPods和Beats耳机等其他设备的强劲销售，苹果公的可穿戴设备在每个市场都创下了第四季度的收入新纪录。

CIRP的调查结果是基于对美国500名手机购买者的调查，调查时间为2019年9月29日至10月10日。

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关键词：智能手表

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