意大利宇航员太空警示：没有比地球家园更好的星球了

北京时间11月7日消息，据美国太空网站报道，目前，意大利宇航员卢卡·帕尔米塔诺（Luca Parmitano）向联合国发送的重要信息显示，当前应高度关注气候变化，并保护地球生态环境。

帕尔米塔诺是当前在国际空间站驻守的“远征61队”6名宇航员之一，当被问及帕尔米塔诺作为宇航员最希望探索哪颗星球时，他回答很简单——地球。

他在欧洲航天局的一段视频中表示：“从国际空间站的角度进行观察，答案比以往任何时候更加清楚，绝对没有比地球家园更好的星球了。”

7月20日，帕尔米塔诺第二次前往国际空间站执行太空任务，10月2日，他成为意大利第一位空间站指挥官。

在一段视频中，帕尔米塔诺向9月23日出席联合国气候峰会的各国领导人表示，目前亟需采取行动，共同努力阻止气候变化的必要性，他还指出了气候变化对世界珊瑚礁、北极冰川和森林的影响。

帕尔米塔诺在视频中说：“地球幅员辽阔，地形具有多样性，宇航员从国际空间站角度观看非常壮观美丽，每次我从穹顶舱窗向外看，都会看到一种全新、令人难以置信的景象，这提醒人们，我们的地球是多么珍贵和脆弱，需要我们保护她。”

他还呼吁人们关注人类活动对地球环境的影响，以及全球变暖趋势，他认为全球变暖与世界各地经历的强烈热浪和不断增强的飓风强度有关。

帕尔米塔诺说：“人类的影响可见和切实的，除非我们采取协调一致的行动，减少二氧化碳排放，制止全球气候变暖，如果不扭转这一趋势，我们将失去更多。”巴黎协议和参加联合国2019年纽约气候行动峰会的领导人所做的工作很重要。

然而，帕尔米塔诺表示，为了限制气候变化和全球气候变暖，国际组织的工作重点需要转化为实际行动。一场竞赛正在悄然进行，但这是一场人类与时间的赛跑，我们必须获胜，现在是跨越国界采取行动的时候了，为了子孙后代，我们必须竭尽全力保护地球。