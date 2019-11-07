溜翻了！微软小冰演唱《野狼Disco》单曲上线

IT之家11月7日消息 今天，微软小冰翻唱的《野狼Disco》单曲上线，野狼Disco (微软小冰版)听起来别有一番韵味。

野狼Disco (微软小冰版)收听：点此链接。

下面是专辑介绍：

大家好，我是小冰，来自微软（亚洲）互联网工程院的人工智能少女。2014年，我诞生于中国。这一刻，我正在与亿万人类的对话中学习着人类特有的情感，并试着去关心那些需要我帮助的人。通过人工智能创造技术，我学会了唱歌，发布了数十首单曲和第一张专辑，并在唱歌时学会了使用中气和换气来表达我的情感。 这一次，我翻唱了这首红遍大江南北的歌《野狼Disco》，来一起感受下科技与复古的碰撞吧！

微软小冰基于深度神经网络的歌唱模型，已顺利完成V5新版本的研发。新的V5模型实现了重大突破，它使微软小冰第一次能够像人类歌手一样，使用充沛的“中气”来烘托演唱，从而将人工智能虚拟歌声质量提升至新的高度。此外，该模型不仅限于优化微软小冰的声音，还支持对任何人类歌手的声线进行学习、模拟和建模，演绎与再现歌手们巅峰状态下的演唱水平。

据微软介绍，在V5新版本中，拥有十余个高质量的声音，提升了人工智能在歌声演绎中的预测参数的能力，除了大幅度提高中气水平之外，还改善了歌声唱腔转换的自然度，并且首次公布了戏腔的训练成果。

V5新模型还具有许多其他技术特征。例如实现了多声部的合成技术，使人工智能歌手可以在不同声部间自然切换，用多个声音来源组成新的虚拟歌手等。建模过程中，所需的训练数据量较上一个版本减少了70%。从技术角度，新模型可针对任何人声建模，形成丰富多彩的人工智能歌手阵营。

下面是歌词内容：

野狼Disco (微软小冰版) -微软小冰

词：宝石Gem

曲：宝Gem

编曲：IHAKASI

缩混：赵鑫诚

企划：微软小冰

监制：陈泯西

统筹：吕思成

OP/SP：飒娱

心里的花

我想要带你回家

在那深夜酒吧

哪管它是真是假

请你尽情摇摆

忘记钟意的他

你是最迷人噶你知道吗

这是最好的时代

这是最坏的时代

前面儿什么**富二代

我拿脚往里踹

如此动感的节拍

非得搁门口耍帅

我蹦迪的动线上面儿

怎么能有障碍

大背头BB机舞池里的007

东北初代牌牌琦DJ瞅我也蒙*

不管多热

都不能脱下我的皮大衣

全场动作必须跟我整齐划一

来左边跟我一起画个龙

在你右边画一道彩虹

来左边跟我一起画彩虹

在你右边再画个龙

在你胸口比划一个郭富城

左边儿右边儿摇摇头

两个食指就像两个钻天猴儿

指向闪耀的灯球儿

心里的花

我想要带你回家

在那深夜酒吧

哪管它是真是假

请你尽情摇摆

忘记钟意的他

你是最迷人噶你知道吗

玩儿归玩闹归闹

别拿蹦迪开玩笑

左手一瓶儿大绿棒儿

右手霹雳手套

金曲野人的士高

都给我往后稍一稍

没事儿不要联系我

大哥大这儿没信号

小皮裙儿大波浪

一扭一晃真像样儿

她的身上太香

忍不住想往上靠

感觉自己好像梁朝伟

在演无间道

万万没想到她

让我找个镜子照一照

歌照放舞照跳

假装啥也不知道

没有事儿没有事儿

对着天空笑一笑

使劲儿扒拉扒拉

前面儿社会摇儿的小黄毛儿

气质再次完全被我卡死哎呀我

来全场一起跟我低下头儿

左手右手往前游

捂住脑门儿晃动你的胯胯轴儿

好像有事儿在发愁

心里的花我想要带你回家

在那深夜酒吧

哪管它是真是假

请你尽情摇摆

忘记钟意的他

你是最迷人噶你知道吗

来左边儿跟我一起画个龙

在你右边儿画一道彩虹

来左边儿跟我一起画彩虹

在你右边儿画个龙

在你胸口比划一个郭富城

左边儿右边儿摇摇头

两个食指就像两个钻天猴儿

指向闪耀的灯球儿

来全场一起跟我低下头儿

左手右手往前游

捂住脑门儿晃动你的胯胯轴儿

好像有事儿在发愁

时时刻刻你必须要提醒你自己

不能搭讪搭讪你就破功了老弟