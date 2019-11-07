称CNKI采取非法手段窃取其电子图书数据，超星起诉不正当竞争

据海淀法院网消息，因认为CNKI采取破坏其技术保护措施的非法手段，窃取其电子图书数据内容，北京世纪超星信息技术发展有限责任公司以不正当竞争纠纷为由将“CNKI电子图书库”经营方《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司诉至法院。日前，海淀法院受理了此案。

原告世纪超星信息技术公司诉称，其自1993年成立以来，为了满足社会对信息的需要，耗费了大量人力物力财力，致力于大型电子图书数据库“超星数字图书馆”的开发、制作，并自主研发独有的pdg格式的电子图书，且只有通过其专有的“超星阅览器”才能将其扫描制作的电子图书打开阅读，其它任何的电子图书阅览器均无法打开其制作的电子图书，此外公司对该数据库中的数据采取了技术保护措施，以防止“超星数字图书馆”内的电子图书文件被他人非法复制和盗用。后经其调查发现，在《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司经营的“CNKI电子图书库”网站中，有众多其扫描制作完成的电子图书数据文件。

原告世纪超星信息技术公司认为，CNKI作为同业竞争对手，未自行扫描制作电子图书文件，而是采取破坏其技术保护措施的非法手段，窃取其电子图书数据内容并将此部分内容加入“CNKI电子图书库”数据库中，以达到无成本地增加对方数据库所收录的电子图书文件数量之目的。CNKI破坏其数据库并盗窃其劳动成果之行为有违公平竞争、诚实信用原则和公认的商业道德，并给其造成了不可估量的商誉损害和巨大的经济损失。故诉至法院，请求法院判令立即停止使用“CNKI电子图书库”中世纪超星公司制作的电子图书文件并立即删除、公开赔礼道歉、赔偿经济损失200万元。

目前，本案正在进一步审理中。