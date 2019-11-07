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民宿命案后，Airbnb的四项措施能守住用户安全吗？

2019-11-7 10:35:11来源：猎云网作者：罗彬杰责编：懒猫评论：

Airbnb首席执行官Brian Chesky周三宣布，该公司正在推出几项新的安全功能。此前，该公司的一项预订房屋中发生枪击事件，导致五人死亡。

新的功能包括四点：

• 100%核实房源信息。

• 建立一个“客人担保”机制，以防客人实际租赁到的房屋与它的在线描述不符。

• 创建一个七天24小时全天候的“邻居热线”，由人工直接进行服务。

• 对高风险上架房源进行人工审核。

万圣节之夜，加州奥林达市一处通过Airbnb租赁的名为“派对屋”的房屋中发生了枪击事件。事件发生后，该公司宣布将禁止其平台上的派对屋出租。

Chesky周三在《纽约时报》交易录会议上表示：“归根结底，我们是在做信任的生意。”他还表示，他相信这些改变“将使得用户更加安心。”

对高风险房源的人工审核可能会在加州房源的审核中发挥作用，尤其是那些住在该房源附近的居民只租借该房源一晚的情况。

此前，外媒报道了一类普遍存在的骗局，房东会在最后一刻通知客人，他们预订的房子由于某些原因无法使用，并要求他们预订另一套房子。替代房源的清单通常包含虚假信息，包括看起来比实际房产更有吸引力的照片。报告称，在这些情况下，Airbnb一直不愿提供全额退款。

Chesky说，邻居的热线电话一直是一个用户高度要求的功能。他表示，有了经过认证的房源和客人担保，他希望顾客能够相信Airbnb上架的房源，并能够安心预订和入住。Chesky说，如果客人的预订房源与描述不符，他们将获得价值更高或相等的Airbnb房源，如果不能提供，他们将获得全额退款。他还表示，公司的目标是在明年年底前审查所有的房源户主名单，以核实地址、照片和身份。

Chesky后来暗示，Airbnb倾向于直接上市，而不是IPO。他说，他无法就直接上市置评，但补充说：“我们不需要筹集新的资金。”其他几家科技公司，包括Slack和Spotify，最近都在寻求直接上市，放弃了传统的公开上市之路。

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关键词：Airbnb

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