【IT之家众测作品】紫米65W充电头：小巧与速度的精美结合

本文系IT之家众测第五期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

很荣幸这一次可以参加IT之家众测活动，也是第一次参加这种活动，感谢平台能给我们提供这次有意义的活动。在本期评测中，我会准备一些评测结果以及产品的实际图片给大家看，以保证数据的真实性和评测的客观性。废话不多说！上图！



▲简单的外壳包装

▲包装后面所展示的详细信息

▲大集合！

白色包装搭配了黑色的设计，超级富有现代感～一个充电头、一根USB-C to USB-C的数据线（后面简称C2C线），还有一本说明书。简单而不丢细节，一个小小的包装盒尽可能的把所有的东西都给装上。白色的包装壳配合黑色的充电头和线，这种设计也不是紫米第一次这样搞了，在我之前购买的小米移动电源3（高配版）也是如此设计，感觉很朴实嘛～

▲测电表得出的结果（配合附赠的C2C线和65W充电头）

闲暇之余，用表的PD测试功能中的“测线”功能试了试，了解到了一些比较详细的信息，测试结果如上图所示。这根C2C线是USB 2.0的，毕竟是附带送的线嘛，除了充电以外的事情要求也不能高了。充电效率和线的质量是值得肯定的，并且最高输出5A的电流，满足现今PD协议中所有规格的输电方式，线的质量在这里完全没毛病。

▲线宽直径3.5mm

现在一根这样的C2C的数据线也差不多要二三十块钱，附送的这根线，省去了大家去找优质C2C线的麻烦。

▲长度和高度的尺寸

▲左边为MIX2S的附送的充电头右边是紫米65W充电头适配器

充电头从虽从正面看是一个简单的正方形（50mm×50mm），但是与MIX2S的原装充电头相比，整体的尺寸感更强，特别是两个不同材质之间所占的高度的比例，比MIX2S附送的这款充电头相比，科技感更强。在两款充电头之间，基本的设计理念感觉都是相近的，差不多是一样的配色方法和一样的格调。但是紫米65W充电头正面的一个大大的65W标志，充电的时候直接告诉别人我使用的65W快充头，逼格相应来说也要更高一些，外观直接加分！

▲充电器背部信息部分

在充电头的后面写明注明了输入输出的最大标准，具体数值如下图所示：

输入:100-240V AC 50/60Hz 1.5A

输出:

目标电压（单位V） 最大电流（单位A） 最大功率（单位W） 5 3 15 9 3 27 12 3 36 15 3 45 20 3.25 65

这个价位可以买到这种配置充电头已经算是性价比很高了，想要同价位再高一级的基本上难度实现很大，个人觉得嘛，在这一方面这款充电头已经做得很棒了。这一款充电头给了我们在充电需求方面超多惊喜，对于一些简单的充电绰绰有余，应付一些复杂的设备环境也不在话下。



▲支持的PD触发方式

通过USB表上的PD触发检测的结果和充电器所标上的结果完全一致，但是最大的功率只有在输出电压20V电流3.25A时才有，另外说一下，由于这一次我没有准备到20V的PD充电设备，没有能够进行到20V的充放测试，非常抱歉。

充电头的插座部分是采用的可以回收的折叠式设计，这种设计对于携带与收纳非常友好，而且现在市面上的一些充电头也开始采用这种设计，受到大多数人的青睐和看好。这个东西在我上课还可以用来解压玩，只要不怕玩坏还是蛮有趣的。

接下来后面的部分我会采用USB表进行测试，毕竟穷学生，也买不了太高端的。

首先是充小米移动电源3（高配版），小米移动电源3（高配版）支持45W的快速充电，接入C2C线后结果如下图所示：

▲充小米移动电源3

基本充电器能够稳定在45W（15V 3A）的功率下运行并进行充电宝的45W快速充电工作，这个效率对于充电宝来讲效率确实非常高，接近3个小时的时间就可以把一个完全无电的充电宝充到饱，如果是我用以前的常规的5V2A的充电器给小米移动电源3（高配版）充电，实际需要基本10小时的时间，对于经常外出而且设备很多的人非常不友好。而且充电宝的容量也是蛮大的，互相充放电配合起来超级实用。

▲充电头充iPhone X

因为这个充电头在网上的一些充电相关的数据已经很多了，都是测试的手机笔记本这一类的东西，并且数据都已经很充足。这一次我就试试不一样的测试方法，在指定电压下持续大电流放电。

在15V 3A下表现正常，应该是受到负载的影响才强制性导致的这个功率。

▲9V下接入2.2欧姆负载和5v下并联接入2.2欧姆和4.7欧姆负载

9V 3A但是电压被拉低了，猜测应该是受到负载电阻的设置限制，才会导致的这个结果。负载测试不能代表真实的充电时的效率，仅供参考。

▲12V诱骗线接入DC-ATX模块

通过12V的诱骗线启动装有DC-ATX电源模块的电脑，功率表现正常且可以正常开机使用，基本可以做到长时间工作，由于一些原因拍不到图，图我会过段时间在圈子里给大家补上，非常抱歉了。但是我在B站有专门的介绍诱骗线的使用和直接供电的视频，这里就不再展开了。

▲通过充电头输出供电音箱

直接通过诱骗线启动音箱，音箱的工作正常且可以正常播放音乐，如果是在适配器的丢失的情况下也是非常有用。

这一款充电头使用起来如此的强悍，这个充电头对于在我的日常使用中，不一定都是用于充手机、充笔记本这一类的数码产品。如果你配合一些诱骗线进行给其他设备进行供电，那么这个充电头的能力直接翻倍。

这款充电头不止是一款简简单单的充电头，更像是一个万能电源，如果你心灵手巧将其灵活运用，你就可以感受到他的超高性价比。可以扩展使用的设备比如路由器、LED灯、简单的小音箱、显示器（支持DC直接输入）等等等等……

▲全家福

另外说下这个充电头的发热方面的情况，因为我没有准确测量温度的设备，所以只能靠体感来主观判断一下。在18W放电下的发热比MIX2S附送的充电头发热更少，在温度控制方面做得很好。

紫米的产品在我的映像中都是在做一些高性价比，高品控的产品，他的东西给人一种完全不同的用户体验。这一次紫米给我们提供的这款65W充电头，具备了相当多的惊喜，不论是颜值还是性能，都是充电头中的佼佼者。

这一次非常愉快能够参与到众测这个活动当中，我们每个人都热爱于科技与生活，科技给我们生活带来了巨量的改变，但是在生活完善于它这一点，是需要大家的共同的创造与努力才能够逐步实现，感谢众测给我们带来的这样一个机会，让那些真正热爱于科技生活的人贡献出他们的想法与快乐。

感谢IT之家平台和家友们的支持！

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