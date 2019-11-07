比尔·盖茨谈华为：认为所有来自中国的东西都是坏的的想法是疯狂的

IT之家11月7日消息 华为心声社区今日发布了比尔盖茨在纽约时报活动上接受采访的发言。在发言中，比尔盖茨谈到了自己对华为以及中国技术的看法。比尔盖茨认为，大家应该按一个客观的标准做事，利用各自的创新，让两个国家互相充分依存。而主持人在采访中也表示美国政府显然目前没有按照客观的评判标准。

以下为采访内容摘要：

比尔盖茨：任何认为我们应该采取阻止行动的想法都是不现实的，也是不好的。如同所有商品和服务一样，华为也应该接受客观的测试。华为的设备有没有被用于窃听？认为所有来自中国想进入美国的东西都是坏的，或者所有来自美国的东西，如飞机引擎、软件等等都是坏的，目前的这些想法都是疯狂的。我们应该利用各自的创新，让两个国家互相充分依存，这样可以将两国间发生战争的可能性将到最低。我们应该利用他们在应对气候变化，在医药领域的创新，就像他们应该利用我们的创新一样。我认为大家应该按一个客观的标准做事。当我们被质疑Windows产品中是否含有和国家安全局(NSA)相关的东西时，我们把Windows的源代码交给政府。然后他们可以看源代码，并和我们的发货做比对。我们建立了开放性，让他们足够满意。华为也可以这样做，但是你知道，如果你想要……

主持人：美国政府现在不这么想，我是说这届政府。

比尔盖茨：任何有技术背景的人都会这么想。你该如何让中国购买飞机引擎？飞机引擎里有各种各样的软件，你可以发一条奇怪的命令，命令引擎熄火。你想不想他们买我们的高科技产品？那中国员工呢，如果你这么多疑，那么如果一个程序员的祖母是中国人，你怎么看待他写的代码？或者说如果程序员的曾祖母是中国人，天呐，想想看。世界上有没有任何一个软件是你愿意信任的？你应该用客观措施，其他国家也是有程序员写软件的，这点千真万确！